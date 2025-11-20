Cucho Hernández sobre Deossa: "Sabe que confiamos mucho en él y nos dará muchísimo en el Betis"

Cucho Hernández, delantero del Real Betis Balompié, tuvo que ser operado el pasado lunes de los cornetes nasales. El cafetero ya está recuperado de dicha cirugía menor e incluso entrena sin la máscara puesta aunque toma precauciones.

Este miércoles, el de Pereira pasó por los micrófonos de Betis TV para analizar la actualidad del conjunto verdiblanco ahora que se acerca el regreso de LaLiga y el fin del último parón internacional de 2025.

Máscara

"Venía con alguna molestia y ahora me siento bastante bien, bastante fresco y de la operación ya casi recuperado. Fue leve. Obviamente tomas precaución para que no haya problemas a futuro, pero creo que una semana de descanso fue suficiente".

Se deshace en elogios al Betis

"Es muy difícil no ser feliz aquí, el Betis es un club especial, cuando estás aquí sientes lo que es este club".

"Desearía llevar más goles"

"Es cierto que en lo personal desearía llevar un poco más de goles, pero creo que aparte de eso he podido aportarle muchas más cosas al equipo. Muchas cosas que tal vez no se ven, pero que, con un simple romper el espacio o con un movimiento, le abres el camino a tus compañeros para que puedan marcar goles. Me considero un ‘9’ que ayuda, no solo pienso en mí. Si viene siempre la recompensa del gol, bienvenido sea, pero no me estreso mucho por eso. Me centro en hacer bien el trabajo y tratar que las que tenga, meterlas".

Cucho explica la importancia de los extremos en el ataque del Betis

"Creo que nuestra forma de jugar le da importancia a nuestros extremos, porque nuestro juego es ir a banda con nuestros extremos que saben encarar y que lo hacen bastante bien. Yo trato de abrirles espacio, de hacer alguna diagonal, de pivotear, de ayudar a que ellos se sientan cómodos yendo hacia adentro. Cada vez intento mejorar eso, veo qué puedo hacer mejor para ayudar al equipo. Y bueno, de vez en cuando sí que agarro, me giro y le pego yo… Y ha salido bien las veces que lo he hecho. Así que bueno, muy contento con el balance personal hasta ahora y con ganas de seguir".

Centrado en el Girona

"Sólo pienso en Girona, sería muy lindo irnos antes de las vacaciones de Navidad con buenos resultados".

Nelson Deossa en un entrenamiento en el Betis / Instagram Nelson Deossa

Nelson Deossa

"Es cierto que ha sido un comienzo un poco complicado para él. Unas veces empieza bien, otras no tan bien, pero yo creo que estamos para apoyarlo. Él sabe que nosotros confiamos mucho en él, en sus condiciones, en que si el club hizo el esfuerzo para traerlo, es porque sabe las condiciones que tiene. En cuanto tome confianza y más minutos seguro que nos va a dar muchísimo".

La Champions: "Esa es la idea"

"Yo creo que es algo que lleva el equipo dentro, pero es algo que no hablamos mucho. Es algo que todo el equipo tiene en mente y sabe que puede lograrse. Nosotros trabajamos cada día, salimos a jugar cada partido como si fuese el último, porque sabemos que compitiendo de la manera que competimos, trabajando juntos con la calidad que tenemos, con el equipo que tenemos, es muy difícil que este Betis pierda y lo hemos demostrado hasta ahora. Mientras el equipo esté junto, sepa qué puede lograr y trabaje con humildad, yo creo que se puede conseguir algo importante esta temporada. Y esa es la idea".