Horario y dónde ver el Real Betis Balompié-Girona FC: afianzar la quinta plaza

El fútbol de selecciones echa el cierre hasta marzo de 2026. Regresa LaLiga EA Sports y para el Real Betis Balompié lo hará este domingo en La Cartuja frente al Girona FC. Los de Manuel Pellegrini buscarán ante los de Míchel Sánchez un triunfo que les permita consolidar su quinta plaza y acercarse al Villarreal y al Atlético de Madrid en puestos de Champions League.

Con ese contexto ha vuelto al trabajo el conjunto verdiblanco, que empató a uno en Mestalla con el Valencia antes del parón internacional, en el que hasta siete jugadores fueron citados con sus selecciones. Todos han tenido minutos, algunos han regresado con celeridad como Giovani Lo Celso y otros como Abde, con molestias en el tobillo tras un golpe sufrido en el Marruecos-Mozambique. Tendrá que ser examinado por el Betis pero no parece que tenga una lesión grave tras las primeras pruebas realizadas en Tánger.

Los de Manuel Pellegrini quieren volver a la velocidad de crucero que alcanzaron antes de viajar a la capital del Turia, cuando engancharon dos triunfos consecutivos ante Mallorca y Lyon dejando además la portería a cero.

Ahora se enfrentará a un calendario muy exigente con nueve partidos hasta Navidad entre Liga, Copa del Rey y Europa League. El Girona será la primera piedra en el camino, tendrá duelos importantes ante Sevilla y Barcelona, y salidas complicadas en Europa yendo a Croacia para jugar contra el Dinamo Zagreb en pleno diciembre.

Cuando el fútbol y la música se juntan ⚽🤌 pic.twitter.com/Mh6Lei9Fyj — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 18, 2025

Horario del partido entre el Betis y el Girona

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Girona Fútbol Club de Míchel González en la jornada 13 de LaLiga EA Sports este domingo 23 de noviembre a partir de las 16:15 horas en La Cartuja.

Los verdiblancos, invictos a domicilio, quieren mantener ese mismo nivel en casa, donde han concedido las dos únicas derrotas de la temporada ante Athletic Club y Atlético de Madrid. Los verdiblancos son conscientes de la importancia de hacer de La Cartuja un fortín si quieren aspirar a puestos de Champions League. En los últimos cinco duelos entre Betis y Girona en Sevilla figuran tres empates, dos en las dos últimas campañas, y dos victorias de los de Pellegrini.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Girona FC

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Girona Fútbol Club de Míchel González, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Ea Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del choque contra el Girona tendrá el Betis un nuevo duelo de Europa League, recibiendo también en La Cartuja al Utrecht neerlandés. Tras ello vendrá el primer derbi de la temporada el 30 de noviembre.