Alineación probable del Betis ante el Girona: dudas con Ricardo, Amrabat y Abde

El Real Betis Balompié volverá a la acción este domingo ante el Girona. Lo hará en el estadio de La Cartuja, seguramente con un aforo mucho mayor al registrado entre semana en el duelo entre España y Turquía, y de nuevo en la búsqueda de tres puntos que afiancen cada día más la quinta plaza y permitan seguir soñando con alcanzar los puestos Champions.

Esa es la meta que quieren alcanzar los de Manuel Pellegrini, que como ha declarado Cucho Hernández en los medios del club "salimos a jugar cada partido como si fuese el último. Con el equipo que tenemos, es muy difícil que este Betis pierda y se puede conseguir algo importante esta temporada".

Una declaración de intenciones en toda regla para un Betis en crecimiento que quiere hacer cada jornada de La Cartuja un fortín y que no se vuelvan a escapar puntos como ante Athletic y Atlético. El encuentro más reciente lo empató antes de la ventana FIFA en Mestalla ante el Valencia, un pequeño revés en esa lucha por la Champions en un duelo de gran intensidad.

Para ello trabajan los verdiblancos en este regreso del último parón internacional de 2025 en el que Abde y Amrabat van a ser los siguientes junto a Ricardo en unirse a la dinámica grupal. Lo van a hacer los tres a dos días del duelo contra los de Míchel Sánchez. Precisamente, sobre el lateral suizo y el centrocampista de Huizen dijo Pellegrini que eran dos de los jugadores que "había que llevar con cuidado", sabiendo de la importancia que tienen en el grupo pero sin querer dañarlos en el plano físico.

Sin Pau López, el chileno tendrá que hacer dos o tres descartes en función de si cuenta con Germán como tercer portero o afronta el partido sólo con Valles y Adrián.

Entre Junior, Ricardo y Valentín

Pau López aún no entrena con el grupo, es baja confirmada para el Real Betis Balompié-Girona Fútbol Club. La lesión del gerundense le confiere directamente la portería una semana más a Álvaro Valles, de los mejores de los verdiblancos en Mestalla con tres manos muy importantes en la primera mitad para dejar al equipo con vida.

El de La Rinconada, que tras cuatro encuentros consecutivos sin encajar vio como Rioja le marcaba para los ché, querrá de nuevo dejar su portería a cero contra los gerundenses. Para cumplir dicho cometido tendrá por delante a Héctor Bellerín en el carril diestro, con Marc Bartra, cada vez mejor, en la zaga junto a Natan, y con la novedad de Junior Firpo en el lateral izquierdo de la defensa.

El dominicano sufrió una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho tras el duelo con el Atlético y se ha perdido los últimos cuatro partidos. Con Ricardo Rodríguez llegando de Suiza con muchos minutos a su espalda, lo normal es que sea el canterano bético quien actúe en el lado zurdo por delante también de Valentín Gómez, que aunque se ha adaptado bien a la posición, es central.

Cuando el fútbol y la música se juntan ⚽🤌 pic.twitter.com/Mh6Lei9Fyj — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 18, 2025

Amrabat o Marc Roca y una banda izquierda renovada

También puede haber alguna cara nueva en el doble pivote. Sofyan Amrabat sólo tendrá dos sesiones para ponerse a punto. Es crucial para Pellegrini, pero sabe que es importante gestionar su físico. Puede que el de Huizen descanse y junto al incombustible e indispensable Pablo Fornals actúe Marc Roca. Es una de las dudas del once.

El parón de selecciones siempre deja secuelas y en clave Betis es Abde Ezzalzouli quien salió con molestias en el tobillo tras el encuentro amistoso del pasado viernes entre Marruecos y Mozambique. Las primeras observaciones descartaron que fuera grave lo sucedido, pero por poco que sea puede que el de Beni Melal empiece en el banquillo o sea uno de los obligados descartes que tiene que hacer 'El Ingeniero'.

En la derecha estará Antony y en la mediapunta Giovani Lo Celso. El rosarino sabe que es un día importante para él, puesto que Isco Alarcón ya calienta motores y el gran capitán verdiblanco puede tener minutos ante el Girona.

Arriba estará el de siempre, Cucho Hernández. Entrena sin máscara, pero veremos si no juega con ella por precaución al menos este domingo. Sea como fuere, es el ariete titular del Betis y se busca competidor para invierno para luchar por cotas más altas. Bakambu también está listo tras el largo viaje con RD Congo, combinado con el que ha sellado el pase a la repesca internacional para buscar un billete al Mundial 2026.