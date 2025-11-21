El Betis anuncia la vuelta de Isco con un vídeo viral: "Regresa la magia. El capitán está de vuelta"

En un vídeo cargado de simbolismo, el Real Betis ha anunciado este jueves el regreso de su capitán, Isco Alarcón. El gesto confirma que el '22' está listo para volver tras casi tres meses de baja, con el duelo ante el Girona en el horizonte y el derbi sevillano en el punto de mira.

El vídeo que anunció el final del túnel

La noticia ha llegado este jueves envuelta en una escena muy cuidada. En el vídeo difundido por el club aparecen Hector Bellerín, Marc Bartra, Adrián San Miguel y Aitor Ruibal preparados para la foto oficial con los brazaletes de capitán. De fondo, la frase que se ha repetido todo el día en Heliópolis: "Regresa la magia. El capitán está de vuelta". Entonces entra en plano Isco, lanza al aire las muletas que le han acompañado en los últimos meses y se suma a la imagen junto a sus compañeros.

Este gesto se ha entendido como la confirmación de que está listo para volver a jugar. Salvo sorpresa, el malagueño entrará en la convocatoria del partido frente al Girona de este domingo en La Cartuja. La idea es que tenga sus primeros minutos oficiales y vuelva a sentirse futbolista antes del derbi sevillano.

Tres meses fuera por una fractura de peroné

La lesión llegó en pleno verano. El 10 de agosto, en un amistoso frente al Málaga en La Rosaleda, el '22' bético sufrió una fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo, según el parte del propio club, que calculó un tiempo de baja de tres meses. La lesión lo dejó fuera justo antes del inicio de LaLiga, tras una temporada en la que se había perdido siete meses por un problema en la misma pierna que le hizo pasar por quirófano.

Un día después del diagnóstico, el malagueño se dirigió a la afición con un mensaje de optimismo en sus redes sociales: "El hueso puede romperse, pero mi actitud, mi fuerza y mis ganas de volver… esas no se quiebran jamás".

Goles en los entrenamientos y confianza recuperada

En las últimas semanas el tono de las informaciones sobre Isco ha cambiado. Desde Sevilla afirman que el jugador lleva casi dos semanas trabajando con normalidad junto al grupo y se han filtrado imágenes de los entrenamientos en las que se ve al capitán realizando trabajo de impacto, partidillos reducidos y, sobre todo, acciones de calidad y goles.

Ese proceso también ha tenido una parte mental. En la presentación de su documental En silencio, dirigido por su pareja Sara Sálamo, el ex del Real Madrid confesó que en uno de los primeros entrenamientos recibió un golpe que le asustó, aunque quedó en una anécdota.

La voz del vestuario

El vestuario bético llevaba semanas esperando este momento. Marc Roca, en palabras para el Diario de Sevilla, ha señalado que: "Es un líder natural, el jugador que nos marca el camino", y que Isco sería "muy grande en cualquier equipo de España y del mundo".

Cucho Hernández se ha sumado a los elogios en una entrevista para AS, en la que ha hablado de las ambiciones del equipo y del regreso del malagueño: "Se le ve muy fuerte, muy confiado y con ganas; es un líder muy positivo. Es el primero que quiere ir, que quiere presionar y que quiere ganar. Cuando ves eso, te contagia", explicó el colombiano. Luego remató con una frase que define bien el peso del '22' en el vestuario: "Isco es magia cada vez que toca la pelota".

Desde el cuerpo técnico, sin embargo, el mensaje ha sido prudente, pero optimista. A comienzos de mes, Manuel Pellegrini ya adelantó que, si la evolución seguía al ritmo previsto, Alarcón estaría disponible después del parón de noviembre y veía "muy factible" que entrase en la lista para el derbi ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Un regreso que va más allá de los minutos

El retorno de Isco llega en un tramo de calendario clave, con partidos importantes en Europa -contra Utrecht y Dinamo de Zagreb-, el derbi sevillano y el objetivo de terminar el año natural en una buena posición. Para un Betis que ha aprendido a competir sin su gran referente, recuperar al capitán significa recuperar goles, último pase, personalidad y una figura que el técnico y sus compañeros señalan como espejo para el resto.

El Betis se presenta con el embrión anímico de vencer al Lyon por la Europa League entre semana / SPORT

Desde aquel mensaje de agosto en el que aseguraba que "las ganas de volver no se quiebran jamás" hasta el vídeo en el que lanza las muletas para unirse al grupo de capitanes ha pasado una historia que parece dar por acabo su capitulo. El balón, ahora, vuelve a estar en sus pies. Y con él, ‘Magia’ —como lo apodaban en el cuadro merengue— tiene que demostrar que se merece un hueco en el once titular de Pelegrini y un billete para la Copa Mundial del próximo verano.