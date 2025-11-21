Manuel Pellegrini, sobre su renovación: "Salen cifras que no son las que corresponden"

El Real Betis Balompié entrenó este viernes con Ricardo Rodríguez, Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli tras volver del parón internacional. Los tres están a disposición de Manuel Pellegrini y será 'El Ingeniero quien decida la lista de convocados. Al término de la sesión, el técnico verdiblanco compareció en rueda de prensa.

Cómo afronta Pellegrini la vuelta del parón

"Espero que el equipo vuelva en el nivel que terminó antes del parón. Por suerte tenemos el plantel ya bastante integrado, casi todos los jugadores, solamente está Pau López que fuera por lesión, así que todo el resto tenemos la exigencia y la obligación de tratar de mantenernos vigentes las tres competiciones y dar lo mejor de cada uno y tener los resultados como equipo que necesitamos. Así que vamos a comenzar con Girona que quizás comenzó la temporada no en la mejor manera, pero creo que en los últimos partidos ha sacado buenos resultados y va a ser un rival difícil como son todos en la Liga Española y tenemos que dar el máximo si queremos sumar tres puntos más, muy importante".

"Bueno, sí, sin lugar a dudas que son dos semanas que se baja la presión, se baja la exigencia y la intensidad y uno empieza rápidamente a echarla de menos, a pesar de que después se puede quejar de la veterinaria que se produce en los partidos, pero a mí por lo menos me gusta estar en la competición permanente. Vamos a tener muchísimos partidos, así como paramos dos semanas, vamos a tener seis o siete partidos antes que termine el fin de temporada y después antes que termine el año. Y el año siguiente también viene muy cargado los días jueves entre la Copa del Rey y la Europa League. Así que, como dije, nosotros vamos a intentar estar vigente en todas las competiciones. Como dije, recién tenemos el plantel prácticamente completo y vamos a ver ahora cómo seguimos. Solamente Pau López está afuera, así que se confirma que Isco está entrenando de forma normal".

Pellegrini sobre su renovación: "Salen cifras que no corresponden"

"Salen muchas cosas, son muchas especulaciones. Salen también cifras que no son tampoco las que corresponden, ni mucho menos. Estamos en conversaciones siempre con el club, con los directivos y ojalá que se solucione de la mejor manera posible para ambas partes. Así que ya veremos con el transcurso del tiempo cuándo y cómo se soluciona, pero como digo, de la mitad o el 90% de informaciones que salen no son exactas, ni en cifras, ni en cantidad, ni en tiempo".

Chile al margen

"La prioridad mía es ganar a Girona este partido el día domingo y ya veremos el futuro cómo se va desarrollando, son temas largos que no son fáciles de aclarar en una conferencia de prensa, ya veremos cuando solucione el problema cuál es el futuro de mi persona. Lo digo muchas veces, las dos partes son muy importantes para mí, hoy día estamos muy comprometidos en el Betis son 6 años muy comprometidos con su hinchada y también hay una selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas, así que son más especulaciones las que salen que realidades y veremos cuál es el camino".

"Me siento muy comprometido con el Betis, como también lo que sería dirigir a la selección de tu país, así que ya veremos por dónde nos conduce el camino al futuro, no hay ni hacia un lado ni hacia el otro, en este momento tenemos contrato aquí con el Betis y mi intención, como digo, es cumplirlo y si se extiende, porque ambas partes quieren seguir".

Estado de Pau López "Pau va mejorando, su lesión fue de larga duración, yo creo que ha ido mejorando, todavía no está para entrar al campo, una vez que ya pueda empezar a trabajar en forma normal, veremos cuál es su participación".

El Betis más allá de Isco

"Los saltos hay que siempre intentar darlos con los jugadores que uno tenga a disposición para cada uno de los partidos. Sin lugar a duda que la influencia de Isco es importantísima en el plantel, pero creo que tanto la temporada pasada como en esta temporada sin él hemos logrado sobrevivir y mantenernos siempre en un lugar bastante competitivo. Tampoco le podemos achacar la exigencia completa a Isco para dar el salto siguiente. Yo creo que tenemos que dar entre todos, siendo siempre muy exigentes, ambiciosos y que eso se vea reflejado dentro del campo de juego. Yo creo que este equipo en estos años lo ha reflejado. Creo que en los últimos, no sé la cifra exacta, pero en 35 o 36 partidos hemos perdido 5 entre la temporada pasada y esta temporada, que hemos perdido solamente 2. Así que seguimos en esa línea, tratando de mejorar día tras día con los jugadores que estén disponibles partido tras partido".

"Isco ya está entrenándose dos semanas normal con el plantel, así que puede estar para los minutos que uno lo exige, en el momento que está citado es porque está en condiciones de participar en el partido. Cuántos minutos se va a tener, es muy difícil poder decirlo ahora".

Cero confianzas ante el Girona

"Lo engañoso sería creer que, porque Girona no está en este momento en una buena posición atable en clasificación, va a ser un partido fácil. En la liga no hay partidos fáciles, ni se gana ni se pierde con lo que se hizo el partido anterior, ni las competencias anteriores. El fútbol es presente. Hay que tratar de demostrar ante Girona en casa que tenemos un equipo que está no solamente intentando competir para llegar lo más alto posible en palabras, sino que en hechos. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer partiendo por Girona este domingo, siguiendo por la Europa League. Así que continuamos hasta final de la temporada".

Objetivo Girona

"El objetivo que yo me marco en este momento es tratar de ganar al Girona el día domingo. Dentro de eso hay un plantel que va a estar en disposición de jugar los minutos, ya veremos si Isco juega más o menos minutos, pero no estamos preocupados primero de poner a Isco a punto y después de ganar el partido con Girona. Los órdenes son primero ganar el partido con Girona y ojalá Isco pueda participar. Así que tal lo vimos hacer después en la Europa League el día jueves contra el Utrecht, y una vez que pasemos los dos partidos vamos a ver cuál es el mejor equipo para llegar a jugar el derbi con Sevilla".

Estado de Abde y Copa África

"Abde se integró hoy día al plantel, se está entrenando en forma normal, así que ya veremos mañana con el cuerpo médico cómo está, si está para el 100% para jugar, pero yo creo que debería estar sin problema, igual lo vamos a verificar mañana en la lista de concentrados para este partido. Lo de la Copa África es como los lesionados, exactamente igual, ya hay una Copa África que los jugadores tienen que ir y sabemos que vamos a estar sin esos tres jugadores durante el tiempo que dure su participación en la Copa África, lo he dicho siempre, hay un plantel y creo que en todos estos años ha sido el plantel el que ha tenido el gran mérito de poder mantenerse vigente en las competiciones y va a ser exactamente lo mismo este año, por eso es que hay rotaciones, por eso es que vemos que hay un plantel involucrado y comprometido en tratar, independiente de los nombres, de llegar a los objetivos".

Balance de Pellegrini tras el primer tercio de temporada

"Hemos tenido también muchas lesiones, jugadores que se incorporaron tarde, así que mirando todos esos factores y mirando los resultados, como dije, solamente tenemos dos derrotas con Atlético de Bilbao y con Atlético de Madrid, creo que todo el resto han sido empates y victorias. Por ahora vamos por el camino correcto, pero siempre con la obligación y ambición de intentar mejorarlo con instituciones que quizás son más fuertes económicamente que nosotros, pero eso después hay que demostrarlo en el campo".