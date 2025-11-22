Previa Betis-Girona: "Jugar al fútbol no se olvida"

"Me han dicho que jugar al fútbol no se olvida". Noviembre ha devuelto al Real Betis Balompié a su capitán, a Isco Alarcón. Y al de Arroyo de la Miel al fútbol, ese que no conoce desde el 9 de agosto cuando cayera lesionado en La Rosaleda. Las vibraciones en su tierra no fueron buenas, tuvo que ser sustituido por Lo Celso al descanso con una fractura en el peroné izquierdo.

Ya Manuel Pellegrini atisbó su vuelta en la rueda de prensa en la previa del Betis-Mallorca, siendo cauto pero dejando entrever que tras el parón estaría:"Viene recuperándose muy bien. Empezó con el grupo pero sin contacto y con más movimientos individuales. En una semana no va a estar, sería un riesgo para él después de tanto tiempo parado. Sin duda para el regreso del parón va a estar en condiciones para ser citado".

Ese momento ha llegado y 'El Ingeniero' lo ha metido entre los 24 citados, por lo que ante el Girona reaparecerá el malagueño.

La reflexión de Pellegrini sobre Isco y el Betis

"La influencia de Isco es importantísima en el plantel, pero creo que tanto la temporada pasada como en esta temporada sin él hemos logrado sobrevivir y mantenernos siempre en un lugar bastante competitivo. Tampoco le podemos achacar la exigencia completa a Isco para dar el salto siguiente. Tenemos que dar entre todos, siendo siempre muy exigentes, ambiciosos y que eso se vea reflejado dentro del campo de juego. Yo creo que este equipo en estos años lo ha reflejado. Creo que en los últimos, no sé la cifra exacta, pero en 35 o 36 partidos hemos perdido 5 entre la temporada pasada y esta temporada, que hemos perdido solamente 2. Así que seguimos en esa línea, tratando de mejorar día tras día con los jugadores que estén disponibles partido tras partido".

Las dudas está en el lateral zurdo y en Amrabat y Abde

Con Pau López aún fuera del grupo y descartado para el domingo, Álvaro Valles volverá a ocupar la portería. El sevillano fue clave en Mestalla y aspira a dejar una vez más su arco a cero. Pellegrini no ha convocado a Germán, ha citado a 24 y tendrá que hacer un descarte horas antes del partido.

En defensa, Bellerín será el lateral derecho y Marc Bartra acompañará a Natan en el centro. La gran novedad sería Junior Firpo, ya recuperado de su lesión en el isquiotibial y candidato a ocupar el lateral zurdo ante la carga de minutos de Ricardo Rodríguez con Suiza. Valentín Gómez, aunque cumplidor, parte con menos opciones por su condición de central.

El centro del campo podría presentar variaciones. Amrabat solo tendrá dos entrenamientos para llegar al duelo y Pellegrini podría optar por reservarlo. De ser así, Marc Roca acompañaría a Pablo Fornals, que sigue siendo una pieza esencial para el técnico chileno.

Abde, por su parte, regresó del parón con ligeras molestias en el tobillo tras un amistoso con Marruecos. Aunque no parece una lesión seria, el cuerpo técnico valora no forzarlo, lo que podría dejarlo en el banquillo o incluso fuera de la convocatoria. Puede ser el descarte.

En la derecha estará Antony y en la mediapunta Giovani Lo Celso, quien afronta un partido especial consciente de que Isco Alarcón se acerca a su regreso y podría disputar minutos este domingo. El de Arroyo de la Miel, entre los citados, debería entrar en la segunda mitad. Tres meses y medio después, el capitán del Betis reaparecerá. Pellegrini lo tenía anotado en su libreta.

En la delantera repetirá Cucho Hernández, que ya entrena sin la máscara, aunque podría usarla por precaución. El Betis mantiene la idea de incorporar competencia para el colombiano en el mercado de invierno. Como alternativa, Pellegrini también cuenta con Bakambu, que vuelve disponible tras su participación con la República Democrática del Congo, selección con la que ha asegurado un puesto en la repesca rumbo al Mundial de 2026.