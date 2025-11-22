Thomas Lemar, baja de última hora ante el Betis

El Girona FC confirmó este sábado que Thomas Lemar no estará disponible para el partido contra el Real Betis Balompié.

El club gerundense publicó la convocatoria para la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26 y el centrocampista francés no figuraba en ella. Junto al listado, la entidad difundió el parte médico en el que se detallan unas molestias en el sóleo de la pierna izquierda del exfutbolista del Atlético de Madrid, motivo por el cual queda descartado para el choque de este domingo en el estadio de La Cartuja.

Lemar, baja para el Betis-Girona

La ausencia de Lemar se suma a una larga lista de jugadores que Míchel no podrá utilizar: Portu, Blind, David López, Francés, Van de Beek, Juan Carlos y Krapyvtsov. En total, ocho bajas que dejan al Girona muy limitado para su visita al equipo entrenado por Manuel Pellegrini.

Debido a esta situación, el técnico rojiblanco ha tenido que recurrir al filial para completar la convocatoria. Cuatro canteranos —Gibert, Salgero, Papa y Andreev— formarán parte del grupo de 21 futbolistas desplazados a Sevilla.

Convocatoria del Girona para el partido ante el Betis / Girona FC

Finalmente, los jugadores citados para viajar esta tarde a la capital andaluza son: Gazzaniga, Livakovic, Hugo Rincón, Joel Roca, Arnau, Stuani, Abel Ruiz, Asprilla, Vitor Reis, Tsygankov, Ounahi, Vanat, Witsel, Bryan Gil, Jhon Solís, Iván Martín, Álex Moreno y los mencionados canteranos Gibert, Salgero, Papa y Andreev. Míchel solo contará con 17 futbolistas del primer equipo para afrontar el encuentro.