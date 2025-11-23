El Betis mueve ficha y reclama los 2 millones pendientes por Luiz Henrique

El Real Betis Balompié tiene abierta una reclamación económica por el traspaso de Luiz Henrique. En las cuentas anuales que el club presentará a sus accionistas el martes 16 de diciembre figuran dos millones de euros que los verdiblancos pactaron con Botafogo si tras salir a Brasil el futbolista decidía volver a Europa.

El Olympique de Lyon, propiedad en dicho momento también de John Textor como el Botafogo -Eagle Football Holdings-, y destino final por el que pasó sin debutar, estaba al tanto.

Dos millones de euros "por litigios en curso"

En el documento, concretamente en la página 43, se recoge una provisión de 2 millones "por litigios en curso" relacionados con un pago variable de un traspaso. Aunque el texto no cita nombres, fuentes del club, según indica ABC y puede constatar El Correo de Andalucía, apuntan que se corresponde al caso Luiz Henrique. "Durante el ejercicio, se han provisionado 2.000.000 euros en concepto de litigios en curso por el cobro de un variable de un traspaso de derechos federativos que la Sociedad ha registrado en el epígrafe 'Entidades deportivas, deudores".

Todo parte de la operación que llevó al extremo del Botafogo al Olympique de Lyon —ambos clubes bajo el paraguas de Eagle Football Holdings, propiedad entonces de John Textor— antes de que el jugador acabara recalando finalmente en el Zenit de San Petersburgo.

¿Qué pactó el Betis en la venta de Luiz Henrique?

Cuando el Betis vendió a Luiz Henrique, pactó una cifra de 16 millones fijos y cuatro en variables. Dos de ellos ya se cobraron por objetivos deportivos al disputar el 50% de los partidos en los que no estuviera lesionado. Los otros dos dependían de que el brasileño regresara a Europa, algo que efectivamente ocurrió, aunque el pago nunca se ejecutó. La pobre situación económica del Lyon, que sirvió de vía para su salto al Zenit por 33 millones en enero, terminó por enredar una operación que ahora sigue abierta en los despachos.

El Betis ya ha iniciado los trámites para cobrar esa cantidad, pudiendo incluso acudir a la FIFA como aparece en la citada información si no hay una resolución al respecto. Si finalmente recibe esos dos millones pendientes, la entidad heliopolitana habrá ingresado 20 millones en total por un futbolista por el que desembolsó siete millones por el 85% de sus derechos —más variables que en su mayoría no se activaron—. Una operación rentable… siempre que esos últimos dos millones acaben llegando.