Un Betis de dos caras reacciona con Isco recién renovado y el gol de Valentín sin lograr la remontada (1-1)

El Real Betis Balompié-Girona Fútbol Club tuvo de todo. Una renovación a bombo y platillo, con un tifo en los prolegómenos en La Cartuja. Cuando el speaker del conjunto verdiblanco quiso reclamar la atención de los 64.268 aficionados, cifra cercana al récord, en la grada de fondo se desplegó un cartel con el que se anunció la ampliación de contrato de Isco Alarcón en la entidad de las trece barras hasta 2028, un año más. Un día que parecía encaminado y de celebración terminó en un empate amargo en el que Antony acabó expulsado.

La fiesta en el coliseo bético pudo frenarla en el primer minuto Viktor Tsygankov al recibir dentro del área un balón que no logró conectar entre palos. Rápidamente, Antony respondió en un ataque muy prometedor que no acertó a definir con la derecha.

Los de Manuel Pellegrini con Lo Celso, Roca y Fornals intentaron construir desde el centro del campo y Antony no dejó de causar problemas a los de Míchel a la espalda de Álex Moreno.

Los ataques de Betis y Girona se sucedían, encontrando el cuadro visitante el primero del partido a los veinte minutos. Una buena combinación por el costado de Bellerín terminó en el fondo de la portería. Bryan Gil se internó en el área, se asoció con Ounahi -gran impacto el suyo en el comienzo del partido- y éste se la devolvió para que asistiera a Vanat y el ucraniano marcara a placer.

El gol de los gerundenses no los calmó y el guion del choque continuó de forma parecida: posesión repartida y aproximaciones en campo contrario de ambos que no terminaron entre palos. Sólo Lo Celso y Cucho encontraron la meta de Gazzaniga en dos remates centrados desde fuera del área.

Empezó a encontrar continuidad en las acciones el Betis, a sorprender al Girona en ocasiones frontales, teniendo en la diestra de Fornals una gran opción de empatar. El remate se marchó ligeramente desviado, al igual que el del rosarino al borde del descanso tras un centro de Valentín.

La vuelta de vestuarios dejó clara la postura de Manuel Pellegrini respecto al partido, haciendo hasta tres sustituciones. Aitor Ruibal por Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat por Giovani Lo Celso y Abde por Riquelme.

Los cambios le dieron al Betis una cara más parecida a la habitual en la temporada, con un once muy titular tras el irregular primer tiempo. Se acercaban los verdiblancos al empate, aunque por momentos algo lentos y predecibles en los ataques.

Encontró el camino el conjunto de Pellegrini. Gozó de buenas oportunidades por medio de Antony y Cucho, chilena incluida, pero ese componente mental que le faltaba en el juego lo hallarían los verdiblancos con la salida de Isco Alarcón.

Álex Mérida

El de Arroyo de la Miel canalizó las acciones ofensivas del Betis desde que entró algo antes del 60', se hartó de sacar córners, alguno con peligro hasta que le regaló un caramelo a Valentín Gómez. El de San Miguel entró con fuerza desde atrás y asestó un testarazo imparable a la red de Gazzaniga con quince minutos por delante para lograr la remontada.

Agotó los cambios antes de lo habitual 'El Ingeniero'. Fue el primero que intentó ponerle remedio al marcador y mover la medular, sacando a Nelson Deossa para aprovechar su potencia en conducción y tener una manera más de hacer daño al Girona. En cierta medida lo logró en una jugada personal del de Marmato que se perdió cerca.

Conseguido el golpe de efecto, el Betis y Antony recibirían un duro mazazo. Iosu Galech Apezteguía, colegiado navarro que expulsó a Valentín Gómez en Cornellà y que demuestra que de fútbol sabe muy poquito, decidió revisar una acción fortuita en la que el brasileño estaba de espaldas e impactó al intentar una chilena ante Joel Roca en la cara del defensor gerundense.

En el descuento reclamaría el Betis penalti a Bartra, sin que éste lo señalara. Empató el conjunto verdiblanco, se dejó dos puntos tras una primera parte algo pobre en la que tuvo llegadas pero no control de lo que sucedía en el campo. Retroceso por Europa.