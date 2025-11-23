Real Betis
Isco renueva con el Betis hasta 2028: emoción verdiblanca en su regreso
El jugador malagueño regresaba a la convocatoria tras varios meses de ausencia por lesión
Emoción y gran sorpresa a los aficionados verdiblancos. El Real Betis ha hecho oficial la renovación de Isco Alarcón hasta 2028, una noticia celebrada como un auténtico golpe de ilusión en Heliópolis.
El malagueño, que regresa a una convocatoria por primera vez desde su lesión en verano, amplía su compromiso un año más con la camiseta verdiblanca ya que tenía contrato en vigor hasta 2027.
Así fue el anuncio de la renovación
En los prolegómenos del encuentro ante el Girona, mientras seguían los aficionados buscando su asiento, comunicaron la gran noticia verdiblanca en el videomarcador antes de desplegar un gran mural con el lema “Isco 2028”, desatando la euforia de una afición que respondió entonando con fuerza el himno verdiblanco.
El propio jugador, sorprendido —ni él sabía que el club había preparado este recibimiento—, no pudo ocultar la emoción ante un estadio entregado. Hubo que esperar hasta el minuto 59 cuando Manuel Pellegrini lo metió en el terreno de juego por Fornals ganándose el cariño del público.
La renovación de Isco supone un paso firme en el proyecto del Betis y un impulso anímico enorme justo en el día de su vuelta. Una noticia que deja pelos de punta y que reafirma el idilio entre el centrocampista y la afición bética.
- La obra del Benito Villamarín se retrasa y el Betis activa 'el plan B': nuevos plazos y más tiempo en La Cartuja
- Buenas y malas noticias para el Betis tras el parón: así vuelven sus internacionales
- Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión
- Así será el operativo de movilidad para el Real Betis-Atlético de Madrid con cambios por las lluvias
- El Betis golea en Palma del Río en una noche especial para Pablo García (1-7)
- Las notas de los jugadores del Betis ante el Mallorca
- Alineación probable del Betis ante el Valencia: Amrabat y el bloque de confianza de Pellegrini
- Acceso y autobuses para el Betis-Mallorca: cambios en la entrada al estadio de La Cartuja y refuerzo de Tussam