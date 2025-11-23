Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

Isco renueva con el Betis hasta 2028: emoción verdiblanca en su regreso

El jugador malagueño regresaba a la convocatoria tras varios meses de ausencia por lesión

Así se ha anunciado la renovación de Isco

Álex Mérida

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Emoción y gran sorpresa a los aficionados verdiblancos. El Real Betis ha hecho oficial la renovación de Isco Alarcón hasta 2028, una noticia celebrada como un auténtico golpe de ilusión en Heliópolis.

El malagueño, que regresa a una convocatoria por primera vez desde su lesión en verano, amplía su compromiso un año más con la camiseta verdiblanca ya que tenía contrato en vigor hasta 2027.

Así fue el anuncio de la renovación

En los prolegómenos del encuentro ante el Girona, mientras seguían los aficionados buscando su asiento, comunicaron la gran noticia verdiblanca en el videomarcador antes de desplegar un gran mural con el lema “Isco 2028”, desatando la euforia de una afición que respondió entonando con fuerza el himno verdiblanco.

El propio jugador, sorprendido —ni él sabía que el club había preparado este recibimiento—, no pudo ocultar la emoción ante un estadio entregado. Hubo que esperar hasta el minuto 59 cuando Manuel Pellegrini lo metió en el terreno de juego por Fornals ganándose el cariño del público.

Isco reaparece tres meses y después de la lesión

Álex Mérida

La renovación de Isco supone un paso firme en el proyecto del Betis y un impulso anímico enorme justo en el día de su vuelta. Una noticia que deja pelos de punta y que reafirma el idilio entre el centrocampista y la afición bética.

