Valentín, Amrabat e Isco, los mejores: así jugaron los futbolistas del Betis en La Cartuja ante el Girona

El Real Betis Balompié no pasó del empate ante el Girona en la vuelta de Isco. Regreso el de Arroyo de la Miel con renovación incluida, la misma que en un día con gran ambiente en La Cartuja quedó diluida por la versión tan irregular que ofrecieron los verdiblancos, sobre todo, en el primer acto.

Serían los de Míchel quienes golpearían pronto con un gol de Vanat a los veinte minutos en una jugada que pudo defender mucho mejor el cuadro bético. Buscó el tanto del empate, pero este se pospuso hasta el 75' en un cabezazo de Valentín a la salida de un córner que botó Isco.

No sólo dos puntos se dejó el Betis, que también pierde a Antony para uno o dos partidos por una patada en la cara a Roca en las postrimerías del encuentro. Lo cierto es que la acción fue fortuita, pero no quita que fuera peligrosa ni que tuviera otra salida en la acción.

Las notas de los jugadores del Betis ante el Girona

(4) Manuel Pellegrini: el Girona lo sorprendió con una puesta en escena con mucha personalidad a pesar de la posición que ocupa en la tabla. Le gustó poco o nada el primer tiempo y tomó cartas en el asunto con un triple cambio. Encontró mayor control en la segunda mitad, pero se deja dos puntos muy importantes en casa de nuevo. Para ir a la Champions hay días que debe ganar.

Titulares

(5) Álvaro Valles: no tuvo mucha incidencia en las llegadas del Girona salvo la que le sacó a Tsygankov. En el gol no tuvo culpa y sí que pudo ser más precisos en ciertas salidas de balón con un Betis largo.

(3) Héctor Bellerín: dio muchas facilidades al Girona en el primer tiempo y Pellegrini lo sustituyó al descanso. Llegó a errar pases bastante fáciles.

(6) Marc Bartra: expeditivo y atento en los lances tanto aéreos como terrestres para ganar varios por su buena lectura del partido.

(5) Natan de Souza: lo más importante era salir sin amarilla y no acarrear sanción para el derbi. Ganó duelos y mantuvo la concentración.

(8) Valentín Gómez: queda claro que es central pero sabe adaptarse a jugar en el carril, aunque cuando llega a posiciones ofensivas, no para de ofrecer salidas al equipo, nota que le faltan ideas. Entró con decisión para hacer el 1-1 y su primer gol en el Betis. En continuo crecimiento.

Valentín Gómez, del Real Betis, celebra su gol en LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Betis y el Girona FC en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

(5) Pablo Fornals: no tuvo su tarde el castellonense, siempre trabajador pero menos fino en la entrega y en la distribución. Desde que se fue Lo Celso hasta que entró Isco estuvo más liberado de responsabilidades defensivas y rozó el gol en un disparo potente desde la frontal.

(5) Marc Roca: se pierde en labores de contención y, por otro lado, sí estuvo acertado en balones en largo y en el reparto de juego. Mejor con Amrabat que sin él.

(4) Antony Santos: en el minuto tres tuvo un gol muy claro en sus botas que erró por no pararla y pegarle con su zurda. Empezó atinado, buscando a Lo Celso pero acabó cansado en una segunda parte en la que Álex Moreno apenas le dio respiro. Terminó expulsado en un lance fortuito con Joel Roca en el que le acaba impactando con la bota izquierda en la cabeza del jugador gerundense. Estaba de espaldas. Acción dura pero es fútbol y no hubo intención en que ello pasara.

(4) Giovani Lo Celso: cuando el partido no está de cara le cuesta, pero mostró arrojo y ganas en el primer tiempo, ayudó en el tercio ofensivo como bajó a recibir a la base de la jugada para distribuir. Le faltó mordiente y energía en el golpeo que tuvo en la frontal. Cambiado al descanso.

(3) Roro Riquelme: entró activo, quiere participar, pero no le salen las cosas. Ganó uno de cinco duelos, los dos envíos al área fueron infructuosos y, más allá de las estadísticas, se nota que necesita un día redondo.

(5) Cucho Hernández: combina, se descuelga e intenta hacer jugar al equipo, pero es delantero y no se puede marchar sin haber buscado más la portería. Tuvo un golpeo centrado antes del descanso y una chilena en el segundo.

Álex Mérida

Suplentes

(5) Aitor Ruibal: mejoró a Bellerín, pero tampoco el Betis se desplegó por su banda en ataque. Atrás aportó concentración y cerró su costado en casi todas las acciones.

(7) Sofyan Amrabat: le dio empaque al Betis y en la primera acción ya demostró la templanza que tiene para jugar en una posición tan delicada. Entiende el juego a la perfección y ordena tácticamente al equipo. Siempre que esté disponible ha de ser titular.

(5) Ez Abde: en un partido en el que le faltó precisión en muchas acciones, al menos demostró más que Riquelme con continuos desbordes a su par, siendo ofensivo y peligroso.

(7) Isco Alarcón: el capitán del Betis comenzó el partido renovado, con cara de sorpresa en él mismo al no esperarse que fuera de dicha forma. Salió en el 60' y quince más tarde le regaló un gol a Valentín. Todavía le falta y tendrá que ir cogiendo ritmo. A la más mínima patada que se lleva se echa la mano al tobillo.

(5) Nelson Deossa: tuvo pocos minutos pero lo intentó con un golpeo lejano tras una jugada que él mismo se fabricó. Potencia y explosividad en conducción que debe aprovechar el Betis. Un futbolista diferente.