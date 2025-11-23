El aviso de Manuel Pellegrini tras la roja a Antony: "No tuvo intención, pero el VAR decide"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en rueda de prensa al término del empate ante el Girona. Una tarde inesperada en todos los sentidos que comenzó con la renovación de Isco Alarcón con un tifo mostrado en fondo y que terminó con una expulsión de Antony en una acción fortuita con Joel Roca. El gol de Valentín a centro del capitán en el segundo tiempo, de lo más destacable de un Betis que sólo rasca un punto y cede su primer empate en La Cartuja.

Se mostró contrariado 'El Ingeniero' ante los medios de comunicación analizando el partido y también la jugada polémica del de Osasco que lo deja sin derbi y puede que también sin estar frente al Barcelona.

Análisis del partido y cambios al descanso

"Jugamos un partido contra un buen equipo que pateó una sola vez a portería por 19 nuestros. No estuvimos atinados pero hicimos un segundo tiempo más completo que en el primero. Ellos se pusieron en ventaja y tuvimos la desgracia de empatar el partido. Nos faltó creatividad pero el equipo hizo un partido correcto".

Cambios en el descanso

"El primer tiempo tuvimos 15 o 20 minutos que nos faltó intensidad para recuperar más el balón. Pero ya los últimos 20 me dejaron algo más conforme, teníamos que hacer algunos cambios para tener algo más de llegadas. Había un par de jugadores con problemas y teníamos que hacer esos cambios. En el segundo tiempo dominamos, el Girona no llegó, pero nos faltó más creatividad".

Expulsión de Antony

"Está tocado. Es una expulsión antes de un partido importante. No tuvo intención de hacerlo pero luego está el VAR que es el que decide si es expulsión o no. No me podría pronunciar porque no he visto las imágenes. Antony trata sin intención de ir a pegar una chilena, pero no podría dar mi opinión porque no he visto en detalle la acción".

"Todos los jugadores son muy importantes, pero también he dicho que hay un plantel encargado de sacar adelante los partidos. Hay que recuperar estos puntos de visita y lo tendremos que hacer con los que están al 100%".

Actuación de Iosu Galech Apezteguía y de Pulido Santana en el VAR

"Tuvo una acción conflictiva en el partido contra el Espanyol. No he podido ver la expulsión pero no tuvo ninguna intención de pegarle en la cara. Hemos tenido una diferencia importante de opiniones como en el partido del Espanyol. Tenemos que salir con todo el día jueves para clasificar, luego el día viernes hacer una evaluación de los que jugaron y ya veremos quienes están en condiciones de ir a por los tres puntos en el derbi".

¿Cómo llega el Betis al derbi?

"Llega bien, siempre que nos hubiese gustado mucho sacar los puntos hoy. Jugamos contra un buen equipo y si revisamos las estadísticas han pateado 1 o 2 veces a portería. No estuvimos creativos pero el equipo lo intentó. Hemos perdido dos puntos de local e iremos a buscarlo de visita. Sabemos la importancia del derbi, pero antes hay que tener la cabeza centrada en la Europa League".

Lo Celso "no se sentía bien"

"Iba a hacer dos cambios pero hablando con Gio no se sentía bien y estimamos que era importante hacer un tercer cambio. No está lesionado, pero ya tenía unas molestias y si lo hubiésemos exigido quizás sí. Solo por precaución".

Renovación e importancia de Isco en el Betis

"Me parece muy importante la renovación de Isco, sabemos lo que da como jugador y me alegro mucho por el club que se haya podido renovar por esos años y le va a seguir dando al club todo lo que le ha dado este momento. Isco se merecía una renovación así. Personalmente, por mi parte, no doy opinión sobre ello".

"Sin lugar a dudas de que la presencia de Isco es clave para cualquier equipo. Lo vi dentro de lo esperado, reaparece de una lesión muy larga y eso le cuesta a cualquier jugador, pero Isco lo va a hacer rápido y seguro que estos minutos le van a venir muy bien".

Actuación de Valentín Gómez

"Lo veo de central y de lateral, ya ha demostrado que puede jugar sin problemas ahí y es cierto que teníamos los dos laterales izquierdos, pero Ricardo venía de jugar con la selección, Junior recién reaparece tras una lesión muscular larga. La defensa venía jugando bien y no había necesidad de hacer cambios en la defensa. Es un jugador que tiene capacidad para jugar en estas dos posiciones".