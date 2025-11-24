¿Cuándo juega el Betis esta semana? (Liga y Europa League)

El Real Betis Balompié empató ante el Girona en el regreso de Isco Alarcón. Un día aparentemente de celebración, con el de Arroyo de la Miel renovado, y en el que los de Manuel Pellegrini estaban obligados a ganar terminó en un sólo punto y en un partido que tuvo un final inesperado. El equipo de Míchel marcó por medio de Vanat y los verdiblancos empataron con un cabezazo de Valentín Gómez tras un córner que sacó Isco. Antony fue expulsado.

Con este resultado, el Betis se queda a 7 puntos del Atlético de Madrid y a 8 del Villarreal, los dos clubes que marcan la Champions League, puestos a los que quieren aspirar los de Pellegrini.

Esta semana el equipo verdiblanco tendrá dos enfrentamientos, todos ellos cruciales en la lucha europea en ambos sentidos. Este próximo jueves se enfrentará al Utrecht en La Cartuja en el quinto partido de la liguilla de Europa League, y el próximo domingo jugará el primer derbi sevillano de la temporada en el Sánchez-Pizjuán, un duelo que más allá del apartado mental es clave para los béticos para no perder comba por la Champions.

Fue 'El Ingeniero' quien expuso en la rueda de prensa tras el Girona cómo afronta el Betis ambos partidos: "Tenemos que salir con todo el día jueves para clasificar, luego el día viernes hacer una evaluación de los que jugaron y ya veremos quienes están en condiciones de ir a por los tres puntos en el derbi. Llega bien, siempre que nos hubiese gustado mucho sacar los puntos hoy. Jugamos contra un buen equipo y si revisamos las estadísticas han pateado 1 o 2 veces a portería. No estuvimos creativos pero el equipo lo intentó. Hemos perdido dos puntos de local e iremos a buscarlo de visita. Sabemos la importancia del derbi, pero antes hay que tener la cabeza centrada en la Europa League".

Vista general durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Betis y el Girona FC en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

El Betis vuelve a la Europa League

El conjunto que dirige Manuel Pellegrini jugará contra el Utrecht neerlandés en la quinta jornada de Europa League. Los verdiblancos, novenos en la tabla con ocho puntos, reciben a un equipo que sólo llega con un punto en la clasificación y en el puesto 32, fuera de los que dan acceso al playoff.

El partido entre Real Betis Balompié y Utrecht Fútbol Club se disputará en el estadio de La Cartuja el jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas.

El primer derbi de la temporada

El conjunto de Manuel Pellegrini tendrá una semana intensa. Tras el duelo europeo contra el Utrecht de Países Bajos el jueves llegará el primer derbi de la temporada. Sevilla y Betis se verán las caras en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El partido entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas.