Horario y dónde ver el Real Betis Balompié-Utrecht FC: encaminar la clasificación

El Real Betis Balompié saltará el jueves a La Cartuja con la única idea de llevarse los tres puntos tras dejarse dos con el Girona. Tendrá delante al Utrecht FC neerlandés, que llega trigésimo segundo en la tabla de la Europa League y sólo ha sumado un punto en cuatro partidos. El conjunto de Manuel Pellegrini buscará un triunfo para colarse entre los ocho primeros de la liguilla de la competición tras cinco jornadas disputadas.

Es el penúltimo encuentro que le resta en casa al cuadro verdiblanco, que se presenta en el choque europeo tras dejarse dos puntos importantes en LaLiga EA Sports ante el Girona también como local. De esta forma, se sitúa ya a siete del Atlético de Madrid y a ocho del Villarreal en la lucha por los puestos Champions, siendo más factible que obtenga el billete a la máxima competición continental si el quinto del campeonato español tiene premio como el pasado año.

Volvió a padecer frente a los de Míchel el Betis el mal del parón internacional. Tras el tercero, a la vuelta de ninguno de ellos ha ganado, empatando en todos y demostrando que no siempre es sencillo coger ritmo. Con la renta perdida, tiene que vencer y conseguir esos puntos que se le resistieron en Genk y que sí materializaron contra el Lyon en el último de Europa League por 2-0 en La Cartuja.

Invicto en la competición, Manuel Pellegrini también tendrá que hacer frente al conocido derbi sevillano que siempre distrae y asegurar previamente tres unidades importantes en el viejo continente: "Tenemos que salir con todo el día jueves para clasificar, luego el día viernes hacer una evaluación de los que jugaron y ya veremos quienes están en condiciones de ir a por los tres puntos en el derbi. Sabemos la importancia del derbi, pero antes hay que tener la cabeza centrada en la Europa League, manifestó 'El Ingeniero' tras el Girona.

Nelson Deossa durante el Betis-Girona de la jornada 13 de LaLiga en La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

En ese exigente calendario antes de Navidad, el Utrecht será el segundo escollo de ocho o nueve posibles dependiendo de la Europa League. Para más inri, el choque ante los neerlandeses se antoja crucial antes de una salida en la jornada 6 a Croacia para jugar contra el Dinamo Zagreb en unas condiciones climatológicas que pueden ser adversas por la fecha del encuentro.

Horario del partido entre el Betis y el Utrecht

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Utrecht Fútbol Club de Ron Jans en la jornada 5 de la liguilla de Europa League este 27 de noviembre a partir de las 21:00 horas en La Cartuja.

Los verdiblancos, invictos en los cuatro encuentros de la competición con dos triunfos y dos empates, reciben a un conjunto neerlandés que suma un único punto, logrado en el último choque disputado de Europa League en Galgenwaard ante el FC Porto. Será el primer duelo en la historia entre ambos.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Utrecht FC

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Utrecht Fútbol Club de Ron Jans, correspondiente a la jornada 5 de la liguilla de Europa League, será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.