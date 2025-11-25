Alineación probable del Betis ante el Utrecht: dudas en la izquierda

El Real Betis Balompié se dejó dos puntos importantes este domingo ante el Girona. En el estadio de La Cartuja, donde los de Manuel Pellegrini deben hacerse fuertes tanto en Liga como en Europa League, cedieron un empate frente a los de Míchel Sánchez que los deja a siete unidades de la Champions League. Eso sí, mantiene la quinta plaza.

Centrados desde este martes en la llegada de la Europa League por quinta vez en la temporada, será el Utrecht Fútbol Club el que viaje el miércoles hasta la capital andaluza para medirse al Betis en un encuentro en el que deben los verdiblancos dar un paso al frente en el viejo continente.

La vuelta del parón internacional dejó a un cuadro heliopolitano algo tocado en el once por tres jugadores clave para Pellegrini que se incorporaron algo más tarde, como Ricardo Rodríguez, Sofyan Amrabat y Ez Abde. Todos ellos fueron suplentes y los dos internacionales marroquís salieron en la segunda parte ante el Girona y el Betis cambió en cierta medida, sobre todo con el pivote de Huizen al que 'El Ingeniero' dosifica al saber que necesitaba un receso que no tuvo al irse con la selección.

Ya ha advertido en la última comparecencia el técnico verdiblanco que de momento, el derbi es cosa del viernes y lo trascendental ahora mismo es vencer al Utrecht: "Tenemos que salir con todo el día jueves para clasificar, luego el día viernes hacer una evaluación de los que jugaron y ya veremos quienes están en condiciones de ir a por los tres puntos en el derbi. Sabemos la importancia del derbi, pero antes hay que tener la cabeza centrada en la Europa League".

La principal duda en defensa está en el lateral izquierdo

Publicó el lunes por la tarde el Betis una foto de Pau López en la que se veía al meta gerundense pisar ya el césped en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Era la única baja de los verdiblancos, aunque ante el Utrecht es pronto para verlo bajo palos.

Un día más ocupará dicha demarcación Álvaro Valles, que ha venido dejando buenas intervenciones en los últimos encuentros. Sí que habrá novedades en la defensa, con Héctor Bellerín descansando como en todos los duelos europeos y con Aitor Ruibal o Ángel Ortiz en el carril diestro. Tiene más opciones el de Sallent de salir de inicio.

En la zaga también puede quedarse en el banquillo de inicio Marc Bartra, para seguir dando minutos a Diego Llorente, acompañado por Valentín Gómez o Natan. Puede que el argentino deje el lateral zurdo y actúe como central junto al madrileño y entre en la izquierda Ricardo Rodríguez o Junior. Hasta el momento, el suizo está por delante del dominicano.

"Salir con todo" para Manuel Pellegrini es hacerlo con Sofyan Amrabat en el once, y es una de las dudas de la medular, toda vez que Nelson Deossa debería ser titular en esa búsqueda de sumarlo cuanto antes y aprovechar todo su potencial en transiciones ofensivas. El de Marmato tiene un guante en la zurda.

Si el de Huizen no lo acompaña será Sergi Altimira, que ha perdido mucho protagonismo desde que llegó Amrabat. En una plantilla con tantos perfiles es normal que el de Cardedeu tenga menos opciones, pero en Europa viene siendo un habitual y debería estar en el once.

Antony, expulsado tras intentar una chilena ante Joel Roca en el Betis-Girona en La Cartuja de la jornada 13. / Julio Muñoz / EFE

Antony en el once haya o no sanción, ¿con Isco?

Antony es titular indiscutible en la derecha, y llegue o no a buen puerto el recurso del Betis para que le quiten la roja que vio contra el Girona, el de Osasco seguramente sea uno de los que salten desde el comienzo.

También puede ser la primera titularidad para Isco Alarcón. El de Arroyo de la Miel se sintió bien en los 30 minutos que jugó el domingo ante los de Míchel y debiera ir aumentando cargas, con 45 o 50 minutos previo al derbi si pretende llegar en un pico más alto de forma. Con el malagueño no corre prisas Pellegrini y es el jugador el que escucha y entiende a su cuerpo. Por ello, puede que Giovani Lo Celso inicie y entre el costasoleño en el descanso.

¿Rodrigo Riquelme o Ez Abde? A día de hoy son la noche y el día. El madrileño llegó en verano como uno de los fichajes destacados del conjunto verdiblanco, pero su participación desde el que Beni Melal superó su lesión se ha diluido por completo. Están en momentos diferentes y debe el español ofrecer algo más para que el marroquí no sea un fijo en la izquierda. Puede repetir Riquelme en el once.

Arriba estará Cédric Bakambu, el titular en la UEFA Europa League. El Real Betis Balompié lo necesita, todos los tantos no pueden recaer en Cucho Hernández. Debe ser el momento de reencontrarse con el gol y ayudar a los de Manuel Pellegrini a poner rumbo a los ocho primeros de la competición continental y librarse de un playoff en febrero que puede complicar dicho tramo de temporada.