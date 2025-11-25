Real Betis
Lesión Héctor Bellerín: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Betis
El lateral diestro sufrió una lesión en el sóleo en el último partido de liga contra el Girona FC
El futbolista del Real Betis Balompié, Héctor Bellerín, deberá parar tras lesionarse en el partido del pasado domingo frente al Girona FC.
El lateral tuvo que abandonar el encuentro en el descanso por molestias en la pierna derecha. El ex del FC Barcelona ha sido sometido a varias pruebas médicas cuyos resultados confirman que sufre una lesión en el sóleo, según ha informado el club.
Comunicado médico del Betis sobre Héctor Bellerín
El contratiempo obligó al lateral a dejar el campo antes de tiempo y, tras las exploraciones realizadas por los servicios médicos, se ha determinado que necesitará tratamiento y trabajo específico en los próximos días. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución de la lesión.
Otro de los jugadores que están en el alambre son Lo Celso y Natan. El argentino, que arrastra molestias desde el último encuentro y debido a unas molestias musculares pendientes de evolución. Por otro lado, ha entrenado en solitario, aunque sobre el césped, el brasileño Natan.
Qué tienen y cuántos partidos se perderán
La baja de Bellerín supone un contratiempo para el equipo, que pierde a uno de sus jugadores con más recorrido en banda en un momento clave de la temporada. La solución pasa por colocar Aitor Ruibal en el carril diestro o al canterano Ángel Ortiz.
La baja le supondrá estar ausente una semana si fuera una contractura o tres semanas si fuera una rotura pequeña. Esto significa que se perdería los encuentros frente al Utrecht, este domingo; ante el Sevilla FC, la copa del Rey ante el Torrent y ante el FC Barcelona.
