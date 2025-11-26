Sofyan Amrabat: "Lo mejor que puede hacer el Betis es renovar a Manuel Pellegrini"

El Real Betis Balompié se ejercitó este miércoles con cuatro bajas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Además de Pau López, Héctor Bellerín y Giovani Lo Celso, los tres descartados para el partido de Europa League ante el Utrecht, tampoco ha entrenado Cédric Bakambu por un proceso febril.

Al término de la sesión compareció ante los medios de comunicación Manuel Pellegrini junto a Sofyan Amrabat. El técnico verdiblanco habló sobre la importancia de sumar tres puntos para clasificar entre los ocho primeros y sobre su renovación hasta 2027.

Cómo ve Pellegrini al Betis ante el Utrecht

"Bueno, espero un rival difícil, si juega Europa League es por algo, vendrá a buscar y mejorar lo que está haciendo y tendremos que hacer un buen partido si queremos puntuar".

Sofyan Amrabat se quiere quedar en el Betis

"Sabes que en el fútbol siempre es difícil hablar de futuro pero estoy muy contento en el Betis, un equipo fantástico, ciudad fenomenal, un staff increíble, yo no decido , pero estoy muy contento".

También habló sobre su continuidad Pellegrini, centrado en el partido: "El tema personal en estos momentos no he hablado con nadie de mi lado, estamos concentrados en el patido de mañana, veremos el momento, sólo buscamos los tres puntos".

Para Amrabat no era roja a Antony :"Para mí no era roja, no era la intención tocarle en la cara pero es una decisión del árbitro, alguien me rompió la nariz hace tres años y no fue roja, no lo es para mí".

Souffiane El Karouani, lateral zurdo en el radar del Betis :"Si yo tambien lo he leído, y también parece ser que fue por mí, que lo he promocionado. Es un futbolista muy bueno, esta temporada lo ha hecho muy bien y está listo para el sigueinte paso, no sé dónde, pero encajaría aquí. Depende del club y él".

Encantado en el Betis: "Estoy muy contento aquí, es un club fantástico, muy de su afición, fantástica, y yo creo que como futbolista si estás contento en un sitio es bueno quedarse, depende de muchos factores y veremos qué pasará".

Amrabat analiza al Utrecht:"Hemos visto imágenes hoy, son un equipo bueno, hay que respetar a todo el mundo porque en Lyon jugaron muy bien y para nosotros es un partido muy importante, también el domingo contra el Sevilla".

Acumulación de partidos: "Aquí todos compañeros, hay varios que lo hacen muy bien, pero sí, es muy intenso, viajamos mucho, siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo, ahora viene la Copa África, queremos ganar y aquí seguir en Europa, hay mucho en juego".

Utrecht: "Que es un equipo muy bueno, y él no necesita mis consejos, ha hecho los deberes y sabe que es un equipo holandés y queremos seguir en este flujo, bueno, escuela holandesa, porque nosotros también queremos trabajar desde nuestro campo, puede ser un partido muy sorprendente".

Manuel Pellegrini y Sofyan Amrabat en la rueda de prensa previa al Betis-Utrecht / José Manuel Vidal / EFE

La relación entre Manuel Pellegrini y Sofyan Amrabat

Pellegrini y la importancia de Amrabat: "Sofyan ya era un jugador que lo veníamos siguiendo por la importancia que tenía. Nos da vitalidad, fuerza en la marca, salida... Ha sido la incorporación que esperábamos. Ojalá podamos mantenerlo más allá de esta temporada porque nos da seguridad".

Amrabat avala la renovación de Pellegrini: "Mi relación con el míster es muy buena, me llamó la primera vez y me dio buenas sensaciones y seguí a mi corazón. Desde que llegué vi que era un manager muy bueno, técnicamente fuerte y creo que ha demostrado su fuerza muy bien en el Betis. Creo que lo mejor que puede hacer el Betis es renovar a Manuel Pellegrini", matizando entre risas: "Soy su agente". "No lo digo porque esté a mi lado, siempre digo la verdad".

Pellegrini, a ello y entre risas afirmó que "yo creo que va a seguir siendo titular los próximos partidos".