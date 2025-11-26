Cuatro bajas importantes en el Betis antes del Utrecht: preocupación con Lo Celso

El Real Betis Balompié buscará este jueves encaminar su clasificación en la Europa League. Se enfrentará al Utrecht FC en la quinta jornada de la liguilla europea en la que los de Manuel Pellegrini marchan invictos con dos triunfos y dos empates, situados en novena posición y con la ambición de colarse entre los ocho primeros y sortear el playoff de febrero, válido para el acceso a los octavos de final.

Un partido, por tanto, en el que 'El Ingeniero' concentrará todos los esfuerzos, siendo conscientes de la importancia de salir con todo para clasificar y "tener la cabeza centrada en la Europa League".

Para este encuentro contra los neerlandeses, Manuel Pellegrini ha ensayado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol esta mañana por última vez, con cuatro ausencias destacadas, dos de ellas tras el duelo contra el Girona y que condicionarán los planes del técnico verdiblanco a lo largo de esta semana, puesto que hay derbi el domingo y las rotaciones en el viejo continente estarán a la orden del día como suele ser habitual.

Pau López y Bellerín, descartados; alarma Lo Celso

Con tres bajas trabaja el preparador santiaguino, que no tendrá a Pau López, a Héctor Bellerín ni a Giovani Lo Celso para lo que resta de semana, por lo que tampoco estarán disponibles el domingo para el choque liguero en Nervión.

El meta gerundense ya se ha dejado ver pisando césped y haciendo los primeros ejercicios en solitario, pero todavía es pronto para su reaparición. Sobre esto arrojará más luz Pellegrini en la rueda de prensa.

Los dos que tampoco entrenan y que no lo harán por unos días serán Bellerín y Lo Celso, cuyos partes médicos los descartan para aproximadamente unas dos semanas.

"Héctor Bellerín presentó unas molestias en la pierna derecha durante el partido del pasado domingo frente al Girona FC. Este problema le impidió seguir jugando y las pruebas a las que ha sido sometido por los servicios médicos del Club confirman que sufre una lesión en el sóleo", informó el Betis.

Por su parte, el rosarino "no ha entrenado por unas molestias musculares pendientes de evolución". El mediapunta argentino no tiene una lesión grave, pero puede que sea pronto verlo ante el Sevilla en el derbi del domingo.

Entrenamiento del Betis previo al Utrecht / Álex Mérida

Bakambu no entrena por fiebre

Quien tampoco se ha ejercitado con el primer equipo es Cédric Bakambu por un proceso febril que no le debe impedir estar en la citación de Pellegrini para el Utrecht. Ello no quita que 'El Ingeniero' siempre le otorgue mucha importancia a la sesión previa a los partidos.

Yan Zhuravskyi, portero del juvenil, entrena ante la baja de Pau López Yan Zhuravskyi, portero ucraniano de los escalafones inferiores del Real Betis Balompié, ha sido una de las caras novedosas en la sesión previa de Pellegrini ante el Utrecht. No es la primera vez que se ejercita con el primer equipo, ya que desde que Pau López cayó lesionado el cuerpo técnico ha recurrido al meta recién llegado al conjunto verdiblanco.

Natan regresa con el grupo

El que ha vuelto a la dinámica grupal es Natan de Souza, que este pasado martes entrenó al margen con motivo de la famosa gestión de cargas habitual en la primera sesión tras un partido.

El brasileño jugó los once primeros encuentros de temporada, descansó con el Genk en Bélgica, disputó el duelo contra el Atlético y no fue citado para la Copa del Rey, acumulando tras dicha cita cuatro partidos consecutivos completados. Puede que sea uno de los jugadores a los que Manuel Pellegrini dosifique ante el Utrecht en una defensa con dudas en el lateral izquierdo.