Manuel Pellegrini y Real Betis acuerdan la renovación hasta 2027 a falta de la firma

Ya es un hecho. A falta de la firma y del comunicado oficial, el Real Betis Balompié y Manuel Pellegrini han alcanzado un acuerdo para ampliar su contrato una temporada más, hasta el verano de 2027, cumpliendo así con la idea del club como informamos hace días en El Correo de Andalucía.

La noticia, avanzada el pasado martes por Diario de Sevilla, irrumpe en plena semana del derbi y pone fin a varios meses de negociaciones, conversaciones y gestos medidos por ambas partes.

El nuevo contrato incorpora una novedad importante. Se trata de una cláusula liberatoria que permitiría al técnico chileno abandonar el club si recibe la llamada de Chile, la selección de su país, tal y como detalla ElDesmarque. No es un secreto que Manuel Pellegrini sueña con dirigir a Chile algún día, algo que siempre ha dejado claro públicamente, pero que no tenía como objetivo que ocurriera este mismo verano.

Una renovación que estabiliza el proyecto

Con este acuerdo, el Betis logra retener a un entrenador que ha marcado un antes y un después desde su llegada en 2020. Cinco temporadas ya, a las que ahora se suma una más, en las que el equipo ha crecido de forma sostenida, regresando a Europa y consolidando un estilo competitivo y reconocible. Ya son cinco años consecutivos disputando competición europea, con una final de Copa del Rey ganada y una final de Conference League jugada.

El club consideraba prioritaria su continuidad ante los rumores que apuntaban precisamente hacia la Roja chilena, cuyo interés se ha intensificado en los últimos meses. Jugadores como Antony, Llorente, Isco o incluso su mujer, Sara Sálamo, han pedido abiertamente la continuidad del entrenador santiaguino.

El sueño del Mundial 2030

Pellegrini nunca ha ocultado que uno de sus objetivos es dirigir a Chile. Una de las posibilidades puede ser en la preparación del Mundial de 2030. La cláusula incluida en este nuevo contrato facilita que pueda dar ese paso cuando surja la oportunidad, pero, según apuntan desde dentro del club, todo indica que el entrenador mantiene su compromiso de finalizar su ciclo en Heliópolis en 2027.

A falta de la firma, el acuerdo está cerrado y se pondrá fin de forma oficial próximamente al culebrón de la renovación de Manuel Pellegrini.