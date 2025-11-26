Manuel Pellegrini se moja con Amrabat: "Nos da seguridad, ojalá podamos mantenerlo"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Lo hizo junto a él Sofyan Amrabat, con motivo del duelo de Europa League ante el Utrecht en La Cartuja, en la que el internacional marroquí pidió, entre otras cosas, la renovación del chileno.

En la rueda de prensa, 'El Ingeniero' habló sobre centrar esfuerzos en el encuentro europeo sin distracciones por el derbi, sobre su ampliación de contrato, prácticamente sellada, y sobre su relación con Sofyan Amrabat.

Renovación a la espera

"El tema personal en este momento no he hablado con nadie de mi lado, en qué va el tema. Estamos concentrados solamente en el partido de mañana. Ya veremos en el momento adecuado cómo se llega a una solución. Pero por ahora, como digo, estamos solamente viendo los tres puntos".

Ahondando en dicha ampliación de contrato hasta 2027, Pellegrini dejó claro respecto a los mensajes a favor de su continuidad de sus jugadores que "creo que la mejor manera de darle la opinión sobre la plantilla es justamente ganando los partidos. Los jugadores son los que los ganan y son los jugadores que respaldan a los técnicos. Así que me alegro mucho de que el plantel se conforme con lo que estamos haciendo y tenemos que seguir mejorando".

Pellegrini sobre el Utrecht: "Como siempre, espero un rival difícil. Yo creo que si juega en Europa League es por algo, porque tiene un buen plantel. Podrá tener mejores o peores resultados, pero va a ser un rival que va a venir a buscar ganar con la intención de mejorar lo que está haciendo y tenemos que hacer un buen partido si queremos puntuar".

El derbi, a un lado: "Este jueves jugamos la Europa League y vamos a intentar sacar el mejor equipo que creemos que puede ganar ese partido, no pensando en dosificar la energía ni empezar el partido del domingo, sino que en el partido, en el equipo que es para mañana, creemos que va a estar en mejores condiciones de poder sumar los tres puntos".

El Betis irá a Apelación para recurrir la roja de Antony

El Comité de Disciplina ha desestimado el recurso interpuesto por el Betis para que le retiraran la roja a Antony: "Es difícil dar una decisión. Hay un árbitro que es el que estima lo que es la jugada. Sin lugar a dudas que la intención de Antony no es pegar una patada en la cara al jugador rival, sino que quiere ir al balón. No lo ve, se interpone y hay una violencia que después, como digo, la tiene que interpretar el árbitro. Uno, como siempre, claro, mirando el lado personal, nos gustaría que no hubiera sido roja y que se hubiera aceptado la apelación. Pero entiendo que hay tribunales que son los encargados de eso, hay árbitros que son los encargados de decidirlo. Yo creo que uno tiene que acatar la decisión que se tome".

Los jugadores del Betis en el entrenamiento previo al partido contra el Utrecht de Europa League. / José Manuel Vidal / EFE

La relación entre Manuel Pellegrini y Sofyan Amrabat Pellegrini y la importancia de Amrabat: "Sofyan ya era un jugador que lo veníamos siguiendo por la importancia que tenía. Nos da vitalidad, fuerza en la marca, salida... Ha sido la incorporación que esperábamos. Ojalá podamos mantenerlo no sólo esta temporada porque nos da seguridad". Amrabat avala la renovación de Pellegrini: "Mi relación con el míster es muy buena, me llamó la primera vez y me dio buenas sensaciones y seguí a mi corazón. Desde que llegué vi que era un manager muy bueno, técnicamente fuerte y creo que ha demostrado su fuerza muy bien en el Betis. Creo que lo mejor que puede hacer el Betis es renovar a Manuel Pellegrini", matizando entre risas: "Soy su agente". "No lo digo porque esté a mi lado, siempre digo la verdad". Pellegrini, a ello y entre risas afirmó que "yo creo que va a seguir siendo titular los próximos partidos".

Bajas del Betis para el Utrecht: "Son dos bajas importantes. Sabemos la calidad y lo que aportan tanto Héctor Bellerín como Gio Lo Celso para el plantel. Pero no van a estar ninguno o dos en condiciones de estar en la lista de citados. Desgraciadamente, también Bakambú amaneció hoy día con algunos problemas estomacales y de fiebre que no le permiten estar para el partido de mañana. Pero esperamos que sea algo menor y que ya pueda estar en condiciones el día viernes".

Isco, listo para la acción: "Lo he visto muy bien. Está entrenando ya con normalidad. Ya jugó el otro día casi 30 minutos en el partido con Girona. Después ha seguido entrenando sin molestias. Así que mañana está en la lista de citados. Y como digo, en relación al partido del domingo. Estamos solamente pensando en el partido mañana. Para poder, con él o sin él, tener el mejor once. Y más los cambios, que podamos sumar esos tres puntos. Una vez que terminamos ese partido, nos centraremos en el derbi. Que sabemos la importancia que tiene para nosotros, para la afición. Son tres puntos indispensables para seguir peleando por Europa. Pero ya veremos después de este partido cuál es la mejor manera".

La confianza de Pellegrini en Ángel Ortiz: "Lo veo a Ángel Ortiz muy bien. Por eso que está integrado ya plenamente al plantel profesional. Por otro lado, tiene competencia importante. Con Héctor Bellerín y con Aitor por delante de él. Así que él progresa todos los días. Y yo lo veo como jugador joven que está comenzando en el camino absolutamente correcto. Para darnos todo lo que es capaz de dar. Porque si no juega, sigue trabajando exactamente de la misma manera. Con la misma actitud. Yo creo que ahora tiene la oportunidad o va a tener más la oportunidad de seguir demostrando porque está en el primer equipo del Betis. Así que no me alegro por la lesión de Héctor. Pero yo estoy seguro que Ángel va a saber responder en el momento que lo necesitemos".