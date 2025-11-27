Real Betis
Los aficionados del Utrecht toman la Alameda antes del duelo frente al Real Betis
Cientos de seguidores del Utrecht han venido para apoyar a su equipo frente al Real Betis
La Alameda de Hércules se ha convertido este jueves en el punto de reunión de cientos de seguidores del Utrecht que han venido para apoyar a su equipo en el partido que disputan frente al Real Betis.
Con altavoces en mano, cánticos, bufandas y un ambiente festivo han llenado las terrazas de los diferentes bares. Una imagen ya repetida en las aficiones europeas que vienen a Sevilla para apoyar a sus equipos.
Desde primera hora de la mañana han estado animando sin descanso y conforme se acerca la hora del encuentro se han sumado más aficionados logrando ocupar casi la totalidad de la Alameda, mientras la Policía Nacional supervisa la concentración sin incidentes.
Betis - Utrecht a las 21.00 horas
El Betis, por su parte, afronta el encuentro con la obligación de ganar para mantener su condición de invicto y acercarse al objetivo de clasificarse entre los ocho primeros. El Utrecht llega con solo un punto en la fase de grupos.
Manuel Pellegrini ha evitado hablar del derbi del domingo y ha insistido en que solo piensa en la Europa League: “Vamos a intentar sacar el mejor equipo para ganar este partido”. El técnico deberá recomponer el once por las bajas de Lo Celso, Bellerín y Bakambu, con opciones para Isco, Antony y un pivote en el que alternan Deossa, Amrabat o Altimira. El balón comenzará a rodar a partir de las 21.00 horas en La Cartuja.
