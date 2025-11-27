Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

Los aficionados del Utrecht toman la Alameda antes del duelo frente al Real Betis

Cientos de seguidores del Utrecht han venido para apoyar a su equipo frente al Real Betis

Vídeo | La afición del Utrecht llena las calles de la Alameda

Antonio Muñoz

La Alameda de Hércules se ha convertido este jueves en el punto de reunión de cientos de seguidores del Utrecht que han venido para apoyar a su equipo en el partido que disputan frente al Real Betis.

Con altavoces en mano, cánticos, bufandas y un ambiente festivo han llenado las terrazas de los diferentes bares. Una imagen ya repetida en las aficiones europeas que vienen a Sevilla para apoyar a sus equipos.

Desde primera hora de la mañana han estado animando sin descanso y conforme se acerca la hora del encuentro se han sumado más aficionados logrando ocupar casi la totalidad de la Alameda, mientras la Policía Nacional supervisa la concentración sin incidentes.

Betis - Utrecht a las 21.00 horas

El Betis, por su parte, afronta el encuentro con la obligación de ganar para mantener su condición de invicto y acercarse al objetivo de clasificarse entre los ocho primeros. El Utrecht llega con solo un punto en la fase de grupos.

Manuel Pellegrini ha evitado hablar del derbi del domingo y ha insistido en que solo piensa en la Europa League: “Vamos a intentar sacar el mejor equipo para ganar este partido”. El técnico deberá recomponer el once por las bajas de Lo Celso, Bellerín y Bakambu, con opciones para Isco, Antony y un pivote en el que alternan Deossa, Amrabat o Altimira. El balón comenzará a rodar a partir de las 21.00 horas en La Cartuja.

