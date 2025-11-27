Real Betis
Apelación mantiene la roja a Antony y el Betis pide la cautelar para que llegue al derbi
El Real Betis ha presentado un recurso ante el TAD al tiempo que ha solicitado la suspensión cautelar de la sanción hasta que el tribunal decida sobre el fondo de la cuestión
Nuevo revés para el Real Betis. La polémica roja de Antony frente a Osasuna sigue dando que hablar desde el pasado domingo. El Comité de Apelación ha desestimado el recurso presentado por la entidad verdiblanca para retirar la cartulina roja que el brasileño vio ante Osasuna, segunda negativa tras la resolución inicial del Comité de Competición.
Aún así, desde el club no se rinden y van a agotar todas las vías legales para que Antony esté disponible en el Ramón Sánchez Pizjuán. La entidad verdiblanca ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y, de manera paralela, ha solicitado la suspensión cautelar de la sanción mientras el tribunal resuelve el fondo del asunto.
El organismo deberá pronunciarse este viernes sobre la cautelar, última oportunidad del Betis para que Manuel Pellegrini pueda contar con Antony en el choque ante el Sevilla FC. Si la medida provisional no prospera, el delantero quedará definitivamente fuera del derbi.
