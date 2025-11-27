Lo Celso, Abde y Amrabat coinciden: el mensaje del vestuario del Betis sobre Manuel Pellegrini

En el vestuario del Real Betis Balompié, las muestras de cariño y admiración de los jugadores a Manuel Pellegrini son constantes. Es el verdadero espíritu del grupo, la unión entre cuerpo técnico y futbolistas que se escenifica en los entrenamientos y en las ruedas de prensa, como en esta previa del duelo contra el Utrecht en la Europa League.

Fue Giovani Lo Celso el primero que compareció junto al técnico verdiblanco y destacó la felicidad que sentía junto a sus compañeros en el Betis: "Es mi segundo año con el míster y estoy muy bien. El camino que está marcando Manuel en el club es único, no sólo en Liga, también en Europa con mayor exigencia y ambición y a nosotros nos encantaría seguir con el míster".

Del "soy su agente" de Amrabat a "el míster me dijo que me quedara y me quedé" de Abde

Uno de los momentos más graciosos de la temporada lo protagonizaron Manuel Pellegrini y Abde Ezzalzouli, con el chileno bromeando en la previa del Lyon: "Antes de conocer a Abde no tenía ninguna cana", sin escatimar en elogios hacia el extremo marroquí: "Abde es un jugador que viene progresando muchísimo en su carrera. Hace dos años que lo trajimos y nos hubiera gustado tenerlo antes aquí. Se produjo la posibilidad y fue un gran acierto del club. Hablo con él todos los días, va progresando y tiene que ser más importante".

Abde y Pellegrini: bromas, confianza y una decisión clave

El de Beni Melal le respondió acto seguido al míster: "Manuel es un entrenador con mucha experiencia, me ha ayudado un montón en estos dos años en el Betis y le voy a estar agradecido de por vida", reconoció el marroquí, que antes ya había desvelado el motivo para no salir en el pasado mercado veraniego: "El míster me dijo que me quedara y yo me quedé, ya está".

Ese cruce de declaraciones entre Pellegrini y Abde se repitió este pasado miércoles con Amrabat, llegando a decir el natural de Huizen que "soy su agente" justo tras pedir abiertamente la renovación del técnico del Betis.

Amrabat y su defensa abierta de la renovación de Pellegrini

"Mi relación con el míster es muy buena, me llamó la primera vez y me dio buenas sensaciones y seguí a mi corazón. Desde que llegué vi que era un mánager muy bueno, técnicamente fuerte y creo que ha demostrado su fuerza muy bien en el Betis. Creo que lo mejor que puede hacer el Betis es renovar a Manuel Pellegrini", manifestaba el internacional por Marruecos, dejando clara su postura acerca de la ampliación de contrato de Pellegrini y también bromeando con que él era "su agente". Respecto a sus palabras, fue rotundo: "No lo digo porque esté a mi lado, siempre digo la verdad".

También 'El Ingeniero', que había pedido la continuidad de Amrabat un instante antes: "Sofyan ya era un jugador que lo veníamos siguiendo por la importancia que tenía. Nos da vitalidad, fuerza en la marca, salida... Ha sido la incorporación que esperábamos. Ojalá podamos mantenerlo más allá de esta temporada porque nos da seguridad", entró en el cachondeo y entre risas afirmó que creía que "va a seguir siendo titular los próximos partidos".

Ya aquel 23 de septiembre en el que Lo Celso participó en la previa del Betis-Nottingham junto a Pellegrini explicó el crecimiento de la entidad verdiblanca: "Ahora se cumplen diez años de esta comisión y se ve el reflejo del Betis en los últimos años. Estuve hace 6-7 años y cada día me sorprende más el crecimiento del club, el trabajo de todos desde la directiva al staff y plantilla. Este es el Betis que queremos ver todos y que cada día es más grande y se nota que la exigencia cada vez es más alta".