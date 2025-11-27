Las notas de los jugadores del Betis ante el Utrecht

El Real Betis Balompié venció al Utrecht FC en la quinta jornada de Europa League. Una noche en la que los de Manuel Pellegrini asaltaron el top 8 de la liguilla pero perdieron a Isco y Amrabat.

Las notas de los jugadores del Betis

(7) Manuel Pellegrini: el año pasado se crucificó al Betis por no cumplir con el expediente en Europa. Este año sí lo hace, da el salto en Europa League y es uno de los tres equipos invictos en la competición y se sitúa quinto. ¿Tardó en hacer más sustituciones? Puede que sí, pero llevaba dos ventanas gastadas y siempre tienen los entrenadores cuidado por lesiones tardías. Apostó por salir con los titulares y apostar por Europa antes del derbi. Pierde a Isco y Amrabat.

Titulares

(5) Álvaro Valles: salvó un gol en la primera parte a El Karouani que hubiera sido difícil de remontar por ser justo tras las lesiones de Isco y Amrabat. En el segundo tiempo, mal colocado en el gol del Utrecht desde el medio del campo.

(8) Ángel Ortiz: cada oportunidad que tiene la aprovecha para pedirle más minutos a Pellegrini. Juega en la posición con más competidores del Betis, pero en este tramo seguro que tendrá su hueco. Se pega a su par y se entiende con Antony.

(5) Diego Llorente: la veteranía le da la experiencia necesaria para estar bien colocado

(4) Natan: pierde el balón del 2-1 del Utrecht, pero en medio campo. Su problema estuvo en el que anuló Markovic en el VAR que hubiera sido el 2-2. Perdió la colocación en varias ocasiones.

(6) Ricardo Rodríguez: otro partido más que correcto del suizo, que no sufrió apenas por su costado y que siempre tiene la dicha de dársela al de verde, cosa que no todos suelen hacer. Seguro en defensa.

(Sc) Sofyan Amrabat: Isco chocó con él a los dos minutos y pidió el cambio tras el malagueño. Descartado para el derbi.

(7) Sergi Altimira: no es fácil rayar a buen nivel tras mucho tiempo sin tener un partido completo en el que poder mostrar sus cualidades, encima en una noche en la que sus dos compañeros titulares en la medular, Isco y Amrabat, se lesionaron y tuvo que adaptarse a jugar con Deossa y Fornals y adaptar un rol más defensivo que el de inicio. Preciso en salida y rompiendo líneas en campo rival.

(Sc) Isco Alarcón: chocó con Amrabat a los dos minutos y se fue cojeando. Pellegrini confirma siete puntos de sutura en la herida y es baja para el derbi.

Isco se marcha del terreno de juego tras lesionarse mientras lo consuelan Abde y Ricardo. / José Manuel Vidal / EFE

(8) Ez Abde: titular indiscutible en su perfil. Siempre es un quebradero de cabeza para el lateral que lo marca, y a menudo le gana la batalla. Se está acostumbrando a marcar, ya suma seis en el casillero. El de esta noche, de muy buena factura desde fuera del área. Empata a Bakambu con 9 goles en Europa con el Betis.

(6) Antony: no tuvo una noche placentera, apenas miró a portería y cuando lo hizo estuvo muy tapado, pero tuvo el arrojo necesario para robar el balón del 1-0 y ponerle ese balón medido a Cucho con un centro rápido al primer palo.

(8) Cucho Hernández: falló en el 24' un mano a mano que se le quedó atrás pero metió un golazo de cabeza agachándose a centro de Antony. Un delantero que interpreta a la perfección el juego, que gana batallas individuales y que recupera balones.

Suplentes

(7) Nelson Deossa: en la primera la mandó a las nubes, la segunda cogió dirección portería y siempre la mira. Tiene calidad, se esfuerza y defiende siendo un jugador que, por su anarquía, le está costando adaptarse a Europa. Si consigue jugar en equipo y saca a relucir con mayor precisión el cañón que tiene en la zurda, tendrá el Betis a un gran mediocentro en transiciones ofensivas.

Pablo Fornals en el Betis-Utrecht de Europa League. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

(8) Pablo Fornals: salió relevando a Amrabat tras la lesión del marroquí y de Isco y eclipsó al Utrecht con ayuda de Altimira. Le dio el gol a Abde y volvió a demostrar que cuando más falta hace más aparece y más responsabilidad es capaz de echarse a su espalda. Una bendición para el Betis.

(Sc) Pablo García: entró en los últimos minutos, tuvo un gol claro y no fue capaz de definir ante Brouwer.

(Sc) Chimy Ávila: buscó más al rival que al balón.