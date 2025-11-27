Las bajas agitan el plan de un Betis que quiere dar un paso en Europa

La liguilla de la Europa League entra en su segunda parte. El Real Betis Balompié recibirá esta noche al Utrecht Fútbol Club en el estadio de La Cartuja en el penúltimo duelo como local. Manuel Pellegrini lo ha dejado claro: "Este jueves jugamos la Europa League y vamos a intentar sacar el mejor equipo que creemos que puede ganar ese partido, no pensando en dosificar la energía de cara al domingo, sino pensando en poder sumar los tres puntos".

No quiere 'El Ingeniero' introducir la palabra derbi en su diccionario, ni hablar sobre su renovación, hasta que no pase el choque con los neerlandeses, que se presentan en Sevilla con un sólo punto en cuatro partidos ante los verdiblancos, novenos y con la idea de clasificar entre los ocho primeros y seguir invictos en el viejo continente.

Fue el miércoles un día en el que tanto Pellegrini como Amrabat mostraron la complicidad entre ambos, situación que se ha repetido desde el inicio de la competición en cada rueda de prensa. Demostró tener química con Giovani Lo Celso y con Cédric Bakambu -ambos ausentes para este encuentro, entenderse a la perfección con Bartra y reírse con Abde hasta terminar piropeándose como en esta última con Amrabat. Se palpa cada vez que comparece con un integrante de la primera plantilla y ese espíritu de grupo es lo que le hace fuerte al Betis.

Por ello lo respalda la plantilla, pide abiertamente esa ampliación de contrato que ya es inminente, y entiende la gestión de equipo que tiene que hacer el santiaguino en cada partido.

Un once condicionado por las bajas

Desde el pasado lunes por la tarde y el martes, la situación respecto a los lesionados ha ido alterando por completo esa primera idea que pudiera tener Manuel Pellegrini de cara a salir de inicio contra el Utrecht. Ya se mostró insatisfecho contra el Girona, haciendo tres cambios en el descanso por diferentes motivos, y ha puesto los cinco sentidos en lograr el triunfo esta noche en La Cartuja.

El plan en portería no se ha visto modificado y Álvaro Valles será quien ocupe dicha parcela, con Ángel Ortiz probablemente por delante de Aitor Ruibal -Bellerín está lesionado y es baja para el derbi-, Diego Llorente y Bartra o Valentín en la zaga y con Ricardo Rodríguez o Junior en el lateral zurdo, teniendo el suizo más opciones de saltar de inicio que el dominicano.

Que haya comparecido con Amrabat normalmente se traduce en que el de Huizen ha de ser de la partida, pero sabiendo que hay un derbi a la vuelta de la esquina y que el internacional por Marruecos necesita gestionar cargas a menudo, puede que Sergi Altimira sea el acompañante de Nelson Deossa en el doble pivote. Gran ocasión para ver de nuevo al de Marmato, al que sin Giovani Lo Celso- hay que ver para cuánto tiene- se le abre una oportunidad ahora que Isco Alarcón recién comienza a incorporarse y con él todo será gradual y medido.

Isco Alarcón, del Real Betis, en acción durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Betis y el Girona FC en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Isco y Antony de inicio

El capitán del Betis alberga muchas opciones de ser titular. El de Arroyo de la Miel necesita ir ganando minutos de cara al domingo, su gran objetivo a nivel físico, y para ello nada mejor que jugar una parte entera al menos ante los neerlandeses. En caso de que Isco se quedara en el banquillo al comienzo sería Pablo Fornals quien ocuparía su lugar.

Haya o no sanción, logre o no la entidad verdiblanca recurrir la roja de Antony, el de Osasco será titular. Lo más probable es que acarree sanción ante el Sevilla, por lo que una vez quede descartado para el derbi lo lógico es que juegue los 90 minutos y ya descanse hasta el Barcelona. En la segunda mitad Pablo García debería tener buenos minutos.

Rodrigo Riquelme sigue necesitando dar ese paso al frente, pero tuvo su oportunidad frente al Girona y la desaprovechó. 'El Ingeniero' será quien elija entre él y Abde, en un momento de forma muy superior.

Arriba no estará Bakambu, el hombre gol del Betis en Europa, por problemas estomacales y por un proceso febril. Sin el congoleño, entre Cucho Hernández y Chimy Ávila estará la pugna por ser titular en el duelo contra el Utrecht.