Alineación probable del Betis ante el Sevilla en el derbi: Fornals lidera la nave de Pellegrini

Los días previos a El Gran Derbi para el Real Betis Balompié han estado plagados de noticias. El conjunto del recién renovado Manuel Pellegrini se medirá al Sevilla Fútbol Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo 30 de noviembre. Lo hará sin otro que también ha ampliado su contrato, Isco Alarcón, sin Antony que se queda sin derbi al rechazar el TAD la cautelar y no conceder la cautelarísima. El de Arroyo de la Miel y el de Osasco son dos de las posibles siete bajas verdiblancas.

Al choque contra los de Matías Almeyda no llegará Pau López y tampoco estará presente Héctor Bellerín. Son los cuatro ausentes confirmados además de Giovani Lo Celso, que aunque albergaba una mínima esperanza y él mismo no se descarta, sí lo hizo 'El Ingeniero' tras el triunfo ante el Utrecht.

El que quiere probarse, a pesar de tener mínimas opciones, es Sofyan Amrabat. Él mismo será quien se dé cuenta si está o no para jugar en el entreno del sábado. Cédric Bakambu deja atrás sus problemas estomacales y el proceso febril y ya entrena a las órdenes de Pellegrini.

¿Llegará Amrabat al derbi?

Las lesiones han azotado el plan de Manuel Pellegrini de cara al derbi en Nervión, viendo cómo ha perdido a cuatro jugadores ante Girona y Utrecht. Bellerín, Lo Celso, Isco y Amrabat son bajas salvo que el internacional marroquí hiciera saltar la sorpresa. Pau López tampoco llega y Antony cumplirá sanción.

Sin el gerundense, 'El Ingeniero' seguirá confiando en Álvaro Valles, que dejó una buena parada frente a los neerlandeses y también encajó un gol desde la medular que pudo evitar con una mejor colocación.

Sin el barcelonés, puede que Aitor Ruibal ocupe el lateral derecho. Ángel Ortiz jugó los 90 minutos en el importante choque europeo y lo más normal es que comience en el banquillo y aguarde al segundo tiempo para tener minutos. Marc Bartra y Natan serán la pareja de centrales, aunque Diego Llorente está cada vez más en forma y tendrá ganas de reválida. Valentín Gómez, será el lateral izquierdo verdiblanco en Nervión.

Pellegrini confía en Fornals

Si Sofyan Amrabat no es capaz tras probarse en el entrenamiento de este sábado a puertas abiertas, a Marc Roca y Pablo Fornals lo acompañarán Sergi Altimira o Nelson Deossa. La elección depende de la idea inicial de partido que tenga Manuel Pellegrini. Con el de Cardedeu puede lograr más control en salida y mayor cierre por dentro, y con el de Marmato mayor sorpresa en transiciones.

Antony no juega El Gran Derbi, por lo que en la derecha se abre la opción de que juegue Pablo García como titular o a que 'El Ingeniero' desplace a Fornals a la derecha y tire de Deossa o Rodrigo Riquelme por dentro, siendo muy improbable ver como extremo diestro al recién llegado del Atlético de Madrid.

Cucho Hernández, del Real Betis, celebra un gol durante el partido de fútbol de la UEFA Europa League disputado entre el Real Betis y el FC Utrecht en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Abde y Cucho son titulares, ambos vienen en racha tras anotar ante el Utrecht y serán titulares contra el Sevilla. Ahora mismo son los jugadores más en forma en el ataque del Betis y tienen garantizada su presencia de inicio.

Sofyan Amrabat, una pequeñísima opción para Lo Celso, y redoblar el costado diestro, son las posibilidades que tiene Manuel Pellegrini para alterar un once inicial en el derbi cuyas dudas surgen en las posiciones centrales.