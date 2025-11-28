Antony se queda sin derbi: el TAD rechaza la cautelar y no jugará ante el Sevilla

Ya es oficial. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado en la mañana de este viernes la suspensión cautelar solicitada por el Real Betis para que Antony pudiera disputar el derbi del domingo en el Sánchez-Pizjuán.

La decisión, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha sido un nuevo varapalo en el conjunto verdiblanco tras perder a su estrella brasileña en un duelo tan esperado: "Para mí es un momento muy triste porque no había intención en la expulsión. Ha sido una semana muy dura. Sé de la importancia de este partido y salgo muy triste, enfadado, porque quería estar el domingo. Es el partido más importante del año y no poder jugarlo es duro", confesó en los micrófonos de Movistar tras terminar el choque ante el Utrecht.

El Betis estudia las últimas vías posibles

A falta de 48 horas para el derbi, el Real Betis estudia las últimas vías legales para poder recuperar a su jugador, aunque todo hace indicar que será casi imposible.Tras las negativas de Disciplina, Apelación y ahora del propio TAD, las posibilidades de que el club encuentre alguna vía administrativa más son ya prácticamente nulas.

El Betis había recurrido de manera inmediata la tarjeta roja que Antony vio ante el Girona, defendiendo que la acción —un intento de chilena que impactó de forma involuntaria en el rostro de Joel Roca— no merecía expulsión directa. El Comité de Disciplina primero, y el de Apelación después, rechazaron las alegaciones, ratificando el partido de sanción. El recurso al TAD, acompañado de la solicitud de cautelar, era la última esperanza para que Pellegrini pudiera contar con su atacante en el derbi sevillano.