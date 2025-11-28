Entrenamiento del Real Betis a puerta abierta antes del derbi: fecha y hora

Los aficionados del Real Betis podrán arropar a su equipo antes del Gran Derbi. El conjunto verdiblanco y el Sevilla FC se enfrentarán el próximo domingo, a las 16:15 horas, en el partido correspondiente a la jornada 14 de Liga.

El club ha anunciado a través de sus redes sociales que celebrará un entrenamiento a puerta abierta el sábado 29 de noviembre por la mañana. El acceso al esatdio de La Cartuja se habilitará una hora antes del inicio de la sesión. Aunque la entidad aún no ha concretado la hora exacta, se prevé que comience entre las 10:30 y las 11:00, como viene siendo habitual en las jornadas de trabajo de los sábados.

La expectación es alta y se espera una gran afluencia de público, con miles de béticos dispuestos a mostrar su apoyo en la víspera del derbi. El equipo llega además en un momento de máxima confianza, tras derrotra por 2-1 al Utrecht FC, pero con la mala noticia de la lesión de Isco Alarcón y Sofyan Amrabat tras chocar en el partido contra el conjunto alemán al ir a por el balón.