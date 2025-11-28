Lesión Isco, Amrabat y Lo Celso: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Betis

Mala noticia para el Real Betis. Dos jugadores del conjunto verdiblanco no podrán disputar el derbi del próximo domingo ante el Sevilla FC y otro estará al límite. Tanto Isco, Amrabat y Lo Celso se han sometido a las pruebas médicas en la mañana de este viernes para conocer el alcance de sus lesiones.

La jugada de Isco y Amrabat fue rocambolesca. Era el minuto dos de partido cuando el marroquí golpeó a puerta al balón y el de Arroyo de la Miel quiso controlar la pelota. El choque fue tremendo y la cara de asombro de Pellegrini fue una de las imágenes del partido. Isco tuvo que ser sustituido en el minuto nueve y Amrabat en el minuto 15.

Comunicado médico del Betis sobre Isco y Amrabat

El contratiempo obligó al malagueño a dejar el campo en el inicio del partido ante el Utrecht y, tras las exploraciones realizadas por los servicios médicos, se ha determinado que se descartan la existencia de lesión ósea en ambos casos, aunque el de Arroyo de la Miel no llegará al domingo. Le tuvieron que poner siete puntos de sutura en la tibia, tal y como desveló Pellegrini en rueda de prensa, además de un esguince de tobillo leve en su pie derecho.

El otro damnificado de la patada fue Amrabat. Lo tiene muy díficil para llegar al derbi, aunque se probará este sábado en el entrenamiento de puertas abiertas en La Cartuja para ultimar las posibilidades.

Otro de los jugadores que está en el alambre es Lo Celso. El argentino, que arrastra molestias desde el último encuentro, se ha realizado pruebas médicas este viernes para conocer su evolución y se descarta su convocatoria frente al Sevilla FC por sus molestias musculares.

Qué tienen y cuántos partidos se perderán

La baja de Isco supone un contratiempo para el equipo, que pierde a uno de sus jugadores estrellas durante las próximas semanas. En los plazos más optimistas, su regreso puede estar antes de que finalice el año ante el Getafe. En cambio, Lo Celso estará alejado dos semanas y podría regresar ante el FC Barcelona, al igual que Amrabat.