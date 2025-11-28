Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

Manuel Pellegrini descarta a Isco y Amrabat para el derbi: "Han tenido que darle siete puntos de sutura a Isco"

"No llegan ninguno de los dos, salvo que Amrabat tuviera una recuperación muy buena, pero por la manera en que tenía el tobillo es difícil"

Manuel Pellegrini, durante el Betis-Utrecht de Europa League.

Manuel Pellegrini, durante el Betis-Utrecht de Europa League. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié venció al Utrecht en Europa League, asalta el quinto puesto de la clasificación pero pierde a Isco y Amrabat para el derbi salvo que el marroquí pueda llegar y sea una sorpresa muy mayúscula.

Los goles de Cucho Hernández y Abde dieron la victoria al conjunto de Manuel Pellegrini, que una vez acabó el choque en La Cartuja atendió a los micrófonos de Movistar+ a pie de campo.

Isco y Amrabat, bajas para el derbi

"Ha sido un partido muy accidentado sobre todo el primer tiempo con la lesión de Isco y Amrabat, que es increíble, y otros golpes fuertes para ambos equipos".

Descartados para el derbi: "Preocupante para no estar el domingo, seguramente. Han tenido que darle siete puntos de sutura a Isco, pero no hay lesión ósea ni muscular. No llegan ninguno de los dos, salvo que Amrabat tuviera una recuperación muy buena. Por la manera en que tenía el tobillo es difícil. Es importante que la lesión no sea larga y que Isco se recupere del golpe y de la herida que sufrió".

El Betis encamina el pase en Europa League: "Fue un triunfo muy importante, lo dijimos antes del partido, nos acerca mucho a la clasificación y a ver dónde nos pueda llevar. Estamos entre los ocho primeros y ojalá mantenernos hasta final de temporada".

Pellegrini, contento con el Betis que vio sobre el campo: "Me gustó la intensidad ante un equipo que maneja bien el balón. Tuvimos el control en los 45 minutos, apenas tuvieron llegada a portería, una después de la lesión Isco y Amrabat. Dominamos el balón, tuvimos llegada y funcionamiento adecuado".

Giovani Lo Celso, también se perderá el derbi como Héctor Bellerín y Pau López. Antony, pendiente de la cautelar.

Pellegrini habla del derbi

"Absolutamente todo el mundo en la ciudad está esperando el partido. Los dos llegamos con bajas importantes, estamos centrados en conseguir los tres puntos que sería fundamental sumarlos en LaLiga y poder darle una alegría a la hinchada, esperamos no fallarles. Sabemos lo que significa tanto para un equipo como para el otro y los jugadores saldrán al cien por cien a buscar los tres puntos".

