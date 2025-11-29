Diez mil béticos arropan al Betis en La Cartuja: Pellegrini, las dudas del derbi e Isco en muletas

El Gran Derbi ya se respira en la calle, sea en Sevilla o en Alemania. Los aficionados del Real Betis Balompié se han congregado esta mañana en las inmediaciones del estadio de La Cartuja desde las 10:00 para dar ese último aliento a los jugadores en el entrenamiento a puertas abiertas de las 11:30 antes de El Gran Derbi, al que los de Manuel Pellegrini saltaron arropados por 10.000 béticos que madrugaron en un sábado frío en la capital.

Desde bien temprano se notó la alta afluencia a la Cartuja en los autobuses y vehículos particulares, siendo hasta X los aficionados que posteriormente coparon las gradas de Gol Norte y Preferencia que se habilitaron para la sesión matinal desde las 10:00.

"Debido a otras actividades previstas en el recinto, las zonas de estacionamiento de vehículos habilitadas desde las 09:00 horas para esta sesión serán las de P7 Sur y P7 Norte. Se recomienda que los aficionados que acudan a La Cartuja lo hagan con suficiente antelación para evitar aglomeraciones. Del mismo modo, recordamos que los controles de acceso al Estadio se llevarán a cabo con los mismos requisitos de seguridad exigidos en los partidos oficiales. El acceso al recinto para las personas con movilidad reducida que quieran asistir a esta jornada de puertas abiertas será por la puerta 14 de Gol Norte", informó el Betis en su página web.

Aficionados béticos animan a su equipo durante el entrenamiento celebrado este sábado en el estadio de La Cartuja de cara al partido que disputarán mañana frente al Sevilla. / José Manuel Vidal / EFE

El beticismo respalda a Pellegrini tras renovar antes del derbi

El gran aclamado de la mañana fue Manuel Pellegrini tras su reciente ampliación de contrato un año hasta 2027, como también todos los integrantes de la primera plantilla, entre los que se encontraron los lesionados Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, que no se probaron en el verde para ver si 'El Ingeniero' pudiera contar con ellos en sus planes, al menos para la citación de cara a tener unos minutos en la segunda mitad. Marroquí y argentino, las grandes dudas de Pellegrini para el duelo contra el Sevilla, tienen muy difícil participar en el partido.

Isco Alarcón, en muletas, saltó junto a sus compañeros y fue ovacionado por todos los béticos, y al igual que Amrabat, Lo Celso y Bellerín.

Quienes sí se ejercitaron fueron Pau López y Cédric Bakambu, como también lo hizo Antony a pesar de estar sancionado. Buen ambiente en una mañana fría que terminó con los grandes fichajes del Betis, los niños de la Fundación, en el terreno de juego junto al primer equipo para despedirse de los aficionados en ese 'último' aliento antes de la cita de mañana.

A las 12:45 habla Manuel Pellegrini, quien comentará el estado de los lesionados y confirmará cómo están Giovani Lo Celso y Sofyan Amrabat para el duelo en Nervión.