Manuel Pellegrini no descarta a Amrabat para el derbi: "Vamos a ver cómo evoluciona"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció tras el entrenamiento a puertas abiertas en La Cartuja en la antesala del Gran Derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Para dicho encuentro, el técnico chileno ha descartado a Giovani Lo Celso, Pau López y Héctor Bellerín

Sofyan Amrabat, a la espera: "Está en tratamiento médico, no está descartado y vamos a ver cómo evoluciona.

Capítulo de bajas: "Pau López está recién comenzando, no está en condiciones de ir a un partido oficial, no tiene problemas. Isco tiene que esperar a que cicatrice la herida, un par de semanas, unos diez días, y Lo Celso evoluciona de su problema muscular y vamos a ver si para la próxima semana puede estar".

Pellegrini, consciente de lo que significa el derbi

"Sabemos lo que es una victoria para la hinchada del Betis en el campo del Sevilla, no caer en provocaciones, dedicarnos a jugar al fútbol, tener la madurez para sumar los tres puntos y sabiendo que de visita el ambiente es más hostil".

Críticas por el once ante el Utrecht: "La presión y la gestión está dentro de la profesión, nadie puede estar 100% convencido de lo que hace, todas las críticas con buena voluntad son acertadas. Si me preguntas qué equipo haría de nuevo contra el Utrecht, haría otra vez el mismo".

Almeyda y trabajo al frente del Sevilla: "No he tenido la suerte de conocer a Almeyda dentro de la actividad, sí en su carrera como jugador, está manejando muy bien un momento complicado en el Sevilla y me alegro mucho por él que esté dirigiendo aquí en España".

Muchas bajas en el Betis. ¿Alteran el plan?: "No, el plan futbolístico no cambia mucho, tenemos una mecánica que intentamos implantar independiente de los nombres y con variantes de acuerdo al rival, los que están en condiciones son los indicados de sacar el partido adelante y por algo conforman el plantel del Betis y hemos tratado de estar vigente en estos años en las tres competiciones".

Plan del Betis sobre la agresividad en el juego del Sevilla: "Opinión no tengo, cada uno distintas de cada rival, tenemos información general y estadísticas de lo que les cuesta más y menos. Creo que el Sevilla como todos los equipos tiene cosas positivas y negativas".

La opinión de Pellegrini sobre el derbi y las bajas: "Los derbis engrandecen la ciudad y hablamos de Sevilla ahora y mientras mejor sean los jugadores que estén dentro del campo de ambos equipos mejor, brindo por un espectáculo que la gente viene a ver, lo ideal es que estuvieran todos, los dos equipos tienen planteles importantes".

Renovación de Manuel Pellegrini: sueños por cumplir

"Muchísimos, porque soy una persona que los sueños me gustan hacerlos realidad, por más que uno lleve muchos años en la carrera el partido siguiente es muy importante, mucho más ahora con el derbi y luego llevar al Betis lo más alto posible en cada una de las competiciones. Parto de cero y con la misma ambición y exigencia".

¿Última renovación?: "Es muy difícil adivinar el futuro, tenemos que ganar al Sevilla este domingo, luego la siguiente temporada y ya veremos".

Renovación: "Yo lo acabo de contestar, cada partido es el primero, y el siguiente el más importante y en cuanto a logros me siento con la ambición de buscar dentro del campo de juego y una realidad llegar más arriba con el plantel. Esa ambición y exigencia no puede ir con una frustración si hay equipos superiores".

Ilusión en Liga, Europa y Copa: "Todas las competiciones que uno juega son difíciles. La ilusión es ganar la Europa League, sería muy bonita, como la Copa del Rey, entrar en Champions... Todo lo que sea ambicionar hay que intentarlo, y la frustración hay que saberla manejar de acuerdo a una realidad. Es lo que intentamos implantar desde dentro en el club".

Alexis Sánchez: ambos jugadores que están en el Sevilla son buenos (Suazo y Alexis). Alexis ha sido capaz de jugar en algunos de los clubes más importantes del mundo, ha hecho una carrera muy prolongada, viene saliendo de una lesión, también Gabriel Suazo, lo lamento por los dos y ojalá todos estuvieran en el campo".

Criterio de elección del colegiado: "Es difícil meterse en el sistema que tienen los árbitros para designar, que sea andaluz no creo que sea motivo para no dirigir en Andalucía, si dudamos de su honestidad porque es de la región no vamos en el camino adecuado. Hay un comité que es el encargado de designar, hay algunos partidos más complicados que otro".

Derbi, factor mental y deportivo: "El factor deportivo son con todos los equipos de LaLiga salvo dos o tres por arriba del resto, el resto son partidos muy difíciles que no es fácil puntuar y lo podemos ver en el Madrid, Barça o el Atleti de visita, eso le da categoría a LaLiga. Deportivamente, tratamos de superar a cualquier rival, un exceso motivacional a veces te lleva a cometer errores como expulsiones o penaltis y te llevas un mal resultado. En la parte emocional ese manejo es lo que frustra al no conseguir los resultados".

Pellegrini no ha ganado en Nervión. ¿Frustración?: "No, no creo que la frustración mía de ganar o no a un rival vaya a ser importante, lo importante es sumar los tres puntos y seguir aspirando a cosas importantes en LaLiga, esa responsabilidad es más que la parte mía personal".