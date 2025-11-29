El Betis late en Alemania: la Peña Bética 13 Streifen se prepara para un derbi especial

El Real Betis Balompié también se siente en Alemania y vivirá a su forma El Gran Derbi. 'Lebe Betis auch wen wir verlieren', que traducido significa 'Viva el Betis manque pierda'. En 2023, un grupo de ocho béticos constituyeron la Peña Bética 13 Streifen, la número 583 en el registro de la Federación de Peñas Béticas. Pero mucho antes ya se sentía el beticismo en el país germano, el que más aficionados verdiblancos aglutina en su territorio.

Allí emigró en 2013 Vicente, un aficionado y uno de los fundadores de esta peña. Buscó una mejora laboral fuera de España, con un comienzo bastante duro en Erfurt, y rápidamente quiso encontrar a más béticos con los que compartir su pasión. En El Correo de Andalucía, se 'sientan' por Discord y nos cuentan cómo es ser del Betis a miles de kilómetros de Sevilla. Ellos son Vicente, Marina, María y Manu.

La creación de la Peña Bética 13 Streifen

"Siempre he sido bastante activo en redes con cosas del Betis, y por Twitter llegué hasta Marina. Ella puso un tuit de que era una madre en apuros que quería ir desde Múnich, donde vive, al Villamarín con su hija. Tuvo repercusión, lo vi y le escribí y le conté mi caso, que también vivía en Alemania y le propuse que montáramos algo. Es una conversación que he tenido con más gente con la que he coincidido en Alemania".

Aquella conversación entre Vicente y Marina quedó en el tintero, y al cabo del año le escribió Marina a Vicente para contarle que el destino había querido que en un partido de pretemporada del Betis comenzara la idea de Vicente de montar algo a coger forma.

Intercambio de teléfonos, creación de un grupo de WhatsApp y manos a la obra. Eran ocho los integrantes del grupo -a la postre fundadores de la Peña Bética 13 Streifen- los que sin idea alguna habían decidido embarcarse en este proyecto: "No teníamos ni idea, pero teníamos ganas y empezamos a moverlo. Contactamos con la Peña del Atlético de Madrid de Alemania, que nos ayudó y nos explicó más o menos lo que teníamos que hacer para formarla aquí en Alemania y contratamos a un notario".

Todo ello ocurrió en el 2023, diez más tarde de la llegada de Vicente a tierras germanas, en Braunschweig: "Desde que estoy aquí iba donde podía, hacía lo que podía, pero no tenía nada de peña". "En 2023 conseguimos registrarnos como peña oficial en Alemania y una vez hecho contactamos al Betis y nos registramos en la Federación de Peñas. Desde el 2023 la Peña Bética 13 Streifen es oficial en Alemania y en el Betis es la número 583".

Bufanda de la Peña Bética 13 Streifen en el Benito Villamarín / El Correo

De 8 integrantes a más de 100 socios; el derbi se ve en Discord

Creció como la espuma. De aquellos ocho béticos que fundaron la 13 Streifen han pasado a ser hoy día más de 110 "locos de la cabeza" que no tienen sede física y suelen reunirse de manera online por Discord. "En Stuttgart hay siete u ocho socios que se van a juntar ahora en Berlín para ver el derbi, pero la mayoría lo vemos online", relata uno de los peñistas.

En Alemania, así coinciden María, Marina, Vicente y Manu, "lo más complicado es no sentir el día a día en la calle y no poder comentarlo", pero es algo que se sobrelleva por esa comunidad que han montado que les permite estar en contacto por WhatsApp y por las redes sociales, por las que viven como un bético más el día a día del conjunto de Manuel Pellegrini.

El Sevilla-Betis, en riesgo por un baile Marina Torres, presidenta de la Peña Bética 13 Streifen, nos comenta, entre risas, que el domingo tendrá en Alemania su hija su primer evento de baile de cara al público. Eso es a las 15:00, su marido es del Sevilla y ella del Betis, y tantearon incluso que la niña no fuera al baile, pero ambos harán el esfuerzo "con todo el dolor de su corazón" de ver la actuación y en cuanto acabe tirar para su casa, que la tienen a 40 minutos.

Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Así es como la inmensa parte de los socios de la peña se concentrarán este domingo para ver El Gran Derbi. "Hasta ahora lo que hemos hecho de forma oficial es hacer previa por Discord, avisando una hora antes por redes para comentar la alineación y hacer una pequeña porra de los partidos". "Lo más guay es cuando lo vemos juntos, es como si estuviéramos en casa viéndolo en la tele", dejando entrever alguno de los planes para ver el Sevilla-Betis.

Y es que, uno de los grandes problemas es que al estar conectados a esta plataforma de comunicación es el retraso que cada uno puede tener a la hora de ver un encuentro, por lo que eso a veces dificulta que varios lo vean a la misma vez: "Antes del Betis siempre quitamos las notificaciones". Algunos incluso, con segundas generaciones de béticos recién nacidos en Alemania, ya se dejan oír en las llamadas por Discord.

Peña Bética 13 Streifen en Praga en la previa del Sparta-Betis en 2023. / El Correo

Desde que el 30 de noviembre de 2023 hicieron su primer desplazamiento a Praga para el Sparta-Betis, han sido varios los partidos de España en Alemania y de pretemporada de los verdiblancos que han visto juntos. A Mallorca, dadas las buenas conexiones aéreas que hay desde Alemania, seguramente acudan varios de la 13 Streifen como cada año.

"Seguir al Betis hoy en la distancia es fácil, lo difícil es cuando seguían nuestros abuelos al Betis hace cincuenta o setenta años. Ahí era lo difícil, ahora somos unos privilegiados".

Poco a poco, estos béticos han echado raíces en Alemania, siguen al equipo por Europa cada vez que pueden, y en vacaciones "la primera cita siempre es el Betis". "Mis niños en el colegio cuando hablo del Betis me miran raro. Me dicen que intentan ver los partidos y que estamos locos". Cada vez hay más arraigo. El Real Betis Balompié no tiene fronteras.