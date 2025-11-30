Sergi Altimira, sobre los lanzamientos de objetos desde la grada: "Qué no se ha tirado al campo, diría yo"

El broche final a la victoria del Real Betis Balompié al Sevilla Fútbol Club en El Gran Derbi lo puso Sergi Altimira. En el minuto 68 le hicieron falta a Pablo García, la botó Pablo Fornals y tras el rechace estaba en el segundo palo Altimira, sólo, para pensar y ponerla en el cielo de la red.

El de Cardedeu no sólo habló en zona mixta de su gol, también lo hizo sobre los graves incidentes del minuto 87, como Pellegrini, momento en el que Munuera Montero paró el partido.

Altimira responde sobre los lanzamientos desde la grada

"Qué no se ha tirado al campo, diría yo. Pero bueno, al final esos episodios no se tenían que dar. Nosotros queríamos jugar y queríamos que pitara ya el árbitro".

Cómo fue su gol: "Al final, el control ha sido medio gol. He confiado mucho mi golpeo de la pierna, era menos hábil. Al final, me contento. Ha sido 0-2. Aquí nos ha dado un poco más de rigidez".

Contento por la victoria: "Desde 2018, si no me equivoco, hace que no ganábamos aquí. Y bueno, son tres puntos muy importantes. Y dejamos escaparlos el domingo contra el Girona y teníamos que ganar hoy sí o sí. Y bueno, muy contentos y también por la afición que se lo merece".

Aitor Ruibal, contundente sobre los lanzamientos

"No quiero entrar mucho en eso. Lo que tienen que acabar es ese tipo de actos. Y no lo digo solo por este estadio, sino por cualquier estadio. No hay que normalizarlos".

Analiza su partido: "Sabía que me tocaba jugar, da igual donde. El equipo en general ha hecho un partidazo para mí. Como bien dices tú, como bético, es algo enorme, algo que es inexplicable. Que la gente lo disfrute porque vamos por más".