Pellegrini tras ganar al Sevilla FC: "Lamentable que haya acabado así, aunque no empaña el partido que hicimos"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció tras su primera victoria con el Real Betis Balompié en el Ramón Sánchez Pizjuán. El técnico verdiblanco puso en valor los tres puntos por delante de todo, después el hecho de ganar en el campo del eterno rival y, por último, hacerlo en la semana de su renovación.

Con respecto al partido, cree que lo mejor de los suyos, al menos lo más importante, lo hicieron "en el primer tiempo". "Intentamos no dejarles jugar", reseñó sobre la presión de su equipo para desactivar la marca personal y las rupturas sevillistas. Sin embargo, notó a su equipo "demasiado acelerado".

Ya en la segunda mitad, los suyos continuaron con esta tónica. La catalogó de muy "completa" al "mantener la intensidad" y tener "un poco más de tranquilidad para terminar jugadas".

Pellegrini catalogó de "lamentables" los lanzamientos de objetos que obligaron a suspender momentáneamente el partido. La rivalidad cree que debe "ser dentro del campo para distraer a la hinchada". "Creo que no es la manera de manifestarse, porque cualquiera puede salir dañado. Ganando o perdiendo hay que mantener el respeto", apuntó el técnico.

El técnico verdiblanco no quería que el partido se suspendiese a falta de tres minutos. Sin embargo, aseveró que "el árbitro estaba obligado a suspenderlo" por protocolo. "Fea manera de terminar", insistió.

"Con dos minutos y el marcador finalizado, me parecía que no había que suspender", insistió Pellegrini con posterioridad. Sin embargo, volvió a hablar del "protocolo". "Se hizo lo que decía. Lamentable que haya acabado así quedando tan poco, eso no empaña el partido que hicimos".

El contrato no depende de un resultado

Cuestionado por si debía haber esperado a esta semana para renovar, el técnico chileno explicó que "el contrato no depende de un resultado más o menos". "Lo más importante es la personalidad, mantenerla y tener un funcionamiento claro como equipo", destacó sobre los suyos, a los que elogió por haber hecho dos goles en un estadio donde perdió el Barça. "Marcar dos goles de visita no es fácil".

El Ingeniero habló también de la sensación de que su equipo puede marcar aún más de lo que lo hace. Sin embargo, a pesar de que crean "como para hacer más goles", se queda "con el equilibrio".

Pellegrini y Almeyda con el árbitro / Jose Manuel Vidal / EFE

Las bajas que tenía el Betis no influyeron finalmente en el resultado final. "No hay equipo A y equipo B", dijo el técnico. Eso sí, comprende que la dificultad de "jugar un derbi sin Isco, Bellerín, Amrabat... Aumenta el mérito del plantel. Eso me alegra mucho".

Sobre el buen partido cuajado por Pablo Fornals, refirió que no fue cosa de 90 minutos. "Viene haciendo una gran temporada". Además, sobre Deossa, apuntó que "se va adaptando": "Hoy hizo un partido más que correcto".

Tras su primera victoria en el Sánchez Pizjuán como verdiblanco, al técnico chileno le quedan pocas cosas más que cumplir en el banquillo bético. ¿Retos para el futuro? "Poder ganar el miércoles en la Copa del Rey, que sería fundamental".