Las notas de los jugadores del Betis ante el Sevilla en el derbi

El Real Betis Balompié ganó el Gran Derbi en Nervión al Sevilla Fútbol Club. Lo hizo demostrando autoridad e imponiéndose en la segunda parte con un Pablo Fornals estelar anotando el primero y regalando el segundo a Altimira.

Las notas de los jugadores del Betis

(10) Manuel Pellegrini: baño táctico a Almeyda. Recién renovado, gana su primer derbi como visitante. Demostró que tiene a todos enchufados.

Titulares

(8) Álvaro Valles: paradón a Akor Adams en el 61' con 0-1. Demostró seguridad y confianza. Dio de nuevo puntos.

(7) Aitor Ruibal: el polivalente para Manuel Pellegrini jugó de lateral y de extremo. No paró de generar superioridad con subidas constantes.

(10) Marc Bartra: el káiser de la defensa. Partido ejemplar, secando a Akor Adams.

(7) Natan: imperial por arriba y demostrando seguridad en los lances terrestres.

(9) Valentín Gómez: va a durar muy poco en el Betis, merece ir al Mundial con Argentina. Le ganó todo a Peque y Juanlu. Polivalente y sin saber decir en qué posición es mejor.

(7) Nelson Deossa: ganó casi todos los duelos en la primera mitad y siempre ofreció pase y una salida limpia.

(8) Marc Roca: el Betis no echó de menos a Amrabat y fue gracias al trabajo de Marc Roca. Bien colocado, ofreciendo salida limpia.

(6) Pablo García: la tuvo en el 20 en un golpeo claro tras recoger el balón suelo en un fallo de Marcao, pero se llenó y le pegó alta. Le vino por momentos algo grande el derbi, pero es peleón y terminó bien en el segundo tiempo.

(10) Pablo Fornals: el líder del Betis en Nervión. Un soldado que cuando juega liberado saca su muestrario y deleita al beticismo con su calidad. Gol y asistencia. Jugador TOP. Qué golazo.

(8) Ez Abde: terminó el partido y Abde siguió corriendo y zafándose de todo aquel que se le pusiera por delante. Pudo hacer el 0-1 pero le hizo un paradón Vlachodimos.

(7) Cucho Hernández: otro partido más de Cucho demostrando lo bueno que es cuando juega fuera del área.

Suplentes

(8) Sergi Altimira: qué bueno es Sergi Altimira. Resiliencia es la palabra que lo define. Aguardó en el banquillo su oportunidad para sentenciar el derbi.

(7) Ángel Ortiz: comprometido y con valentía. No le impuso el partido.

(Sc) Ricardo Rodríguez: entró al final.

(Sc) Chimy Ávila: entró al final.

(Sc) Rodrigo Riquelme: entró al final.