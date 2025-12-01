Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Madrid - Real Betis ya tiene fecha y hora

El Sevilla y el Levante se medirán finalmente el domingo 4 de enero a las 14.00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el duelo entre el Real Madrid y el Betis se disputará ese mismo día a las 16.15 en el Santiago Bernabéu

El portero del Real Betis Álvaro Vallés (2d) durante el entrenamiento del equipo, este sábado, en el estadio de La Cartuja.

El portero del Real Betis Álvaro Vallés (2d) durante el entrenamiento del equipo, este sábado, en el estadio de La Cartuja. / Jose Manuel Vidal / EFE

El Sevilla y el Levante se medirán finalmente el domingo 4 de enero a las 14.00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el duelo entre el Real Madrid y el Betis se disputará ese mismo día a las 16.15 en el Santiago Bernabéu, según confirmó LaLiga al detallar los horarios oficiales de la jornada 18 de Primera División.

Inicio de la jornada

La jornada comenzará el viernes 2 con el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Getafe (21.00) y acabará el domingo 4 con el Real Sociedad-Atlético de Madrid (21.00). El sábado se jugarán, entre otros partidos, el Osasuna-Athletic Club (16.15) y el Elche-Villarreal (18.30).

Posibles cambios por la Copa del Rey

Los partidos están sujetos a modificación en función del posible emparejamiento de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey del Rayo Vallecano, tal y como informó LaLiga en la publicación de los horarios.

Programa de la 18ª jornada

Viernes 2 de enero:

21:00 Rayo Vallecano-Getafe

Sábado 3 de enero:

14:00 Celta-Valencia

16:15 Osasuna-Athletic Club

18:30 Elche-Villarreal

21:00 Espanyol-Barcelona

Domingo 4 de enero:

14:00 Sevilla-Levante

16:15 Real Madrid-Betis

18:30 Alavés-Oviedo

18:30 Mallorca-Girona

21:00 Real Sociedad-Atlético de Madrid

