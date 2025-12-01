Fútbol
El Real Madrid - Real Betis ya tiene fecha y hora
El Sevilla y el Levante se medirán finalmente el domingo 4 de enero a las 14.00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el duelo entre el Real Madrid y el Betis se disputará ese mismo día a las 16.15 en el Santiago Bernabéu, según confirmó LaLiga al detallar los horarios oficiales de la jornada 18 de Primera División.
Inicio de la jornada
La jornada comenzará el viernes 2 con el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Getafe (21.00) y acabará el domingo 4 con el Real Sociedad-Atlético de Madrid (21.00). El sábado se jugarán, entre otros partidos, el Osasuna-Athletic Club (16.15) y el Elche-Villarreal (18.30).
Posibles cambios por la Copa del Rey
Los partidos están sujetos a modificación en función del posible emparejamiento de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey del Rayo Vallecano, tal y como informó LaLiga en la publicación de los horarios.
Programa de la 18ª jornada
Viernes 2 de enero:
21:00 Rayo Vallecano-Getafe
Sábado 3 de enero:
14:00 Celta-Valencia
16:15 Osasuna-Athletic Club
18:30 Elche-Villarreal
21:00 Espanyol-Barcelona
Domingo 4 de enero:
14:00 Sevilla-Levante
16:15 Real Madrid-Betis
18:30 Alavés-Oviedo
18:30 Mallorca-Girona
21:00 Real Sociedad-Atlético de Madrid
