El Real Madrid - Real Betis ya tiene fecha y hora

El Sevilla y el Levante se medirán finalmente el domingo 4 de enero a las 14.00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el duelo entre el Real Madrid y el Betis se disputará ese mismo día a las 16.15 en el Santiago Bernabéu, según confirmó LaLiga al detallar los horarios oficiales de la jornada 18 de Primera División.

Inicio de la jornada

La jornada comenzará el viernes 2 con el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Getafe (21.00) y acabará el domingo 4 con el Real Sociedad-Atlético de Madrid (21.00). El sábado se jugarán, entre otros partidos, el Osasuna-Athletic Club (16.15) y el Elche-Villarreal (18.30).

Posibles cambios por la Copa del Rey

Los partidos están sujetos a modificación en función del posible emparejamiento de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey del Rayo Vallecano, tal y como informó LaLiga en la publicación de los horarios.

Programa de la 18ª jornada

Viernes 2 de enero:

21:00 Rayo Vallecano-Getafe

Sábado 3 de enero:

14:00 Celta-Valencia

16:15 Osasuna-Athletic Club

18:30 Elche-Villarreal

21:00 Espanyol-Barcelona

Domingo 4 de enero:

14:00 Sevilla-Levante

16:15 Real Madrid-Betis

18:30 Alavés-Oviedo

18:30 Mallorca-Girona

21:00 Real Sociedad-Atlético de Madrid