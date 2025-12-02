Manuel Pellegrini: "En la Copa se puede lograr un título en pocos partidos, entras en Europa y juegas la Supercopa"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció esta lluviosa mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la previa del duelo copero contra el Torrent que disputará el conjunto verdiblanco este miércoles.

'El Ingeniero' analizó la situación del equipo, cómo llega, las bajas con las que cuenta e incluso dejó pinceladas sobre no fichar por fichar salvo que se pueda traer a un "refuerzo de categoría".

Cómo llega el Betis al partido de Copa: "El equipo llega muy bien. Haber ganado el derbi y sumar tres más en Liga nos da ilusión por pelear los puestos avanzados, con la madurez de abandonar el derbi y centrarnos en un partido importante como es la Copa, que se puede lograr un título en pocos partidos, ir a Europa y jugar la Supercopa".

Disfrutar del derbi: "Lo he disfrutado más porque vimos la alegría de toda la hinchada y es una responsabilidad muy grande, son tres puntos igual en lo matemático y en lo emocional un gran triunfo. Lo disfrutamos con la alegría que corresponde y ahora hay que pensar en lo que viene y no en lo que pasó".

Gestión de grupo en Copa: "Gestionar el miércoles como el de la Europa League antes del derbi. Uno elige un once por algo y si uno piensa que es fácil este y no el siguiente se equivoca como técnico, hay que pensar en cada partido y las rotaciones las hacemos normalmente para seguir con opciones y sacando a un equipo competitivo".

Críticas a Pellegrini: "No le digo nada, las críticas son bien recibidas, no lo analizo desde el punto de vista personal, hacía mucho que no se ganaba allá, es bueno para la hinchada pero no me centro en la parte personal ni mucho menos".

Cómo están los lesionados del Betis

Amrabat, ¿llega al Barça?: "Bueno, vamos a ver cómo evoluciona estos días. No ha entrenado este martes, vamos a ver si el jueves puede hacer carrera y dependerá de su evolución, es una lesión distinta. Isco al Barcelona no llega".

Estados de Gio Lo Celso y Bellerín: "Tanto Gio como Bellerín tienen lesiones musculares, algo más importante Bellerín, están en fase de recuperación, no sé si para este fin de semana debe llegar, pero para la siguiente semana al menos Gio debe estar en condiciones".

Copa de África: "La fecha exacta de enero no la sé todavía, antes de enero quedan 4 o 5 partidos en los que van a participar y luego al volver veremos cuándo se integran. Serán tres bajas importantes pero está el resto del plantel para suplir esas bajas".

Triunfo tras derbi cambia la dinámica en los mismos: "Nosotros estamos siempre mirando hacia arriba e intentando subir en la tabla. Los derbis son especiales, no se toman igual que el resto pero matemáticamente suman lo mismo. Era muy importante ganar para mantenernos vigentes en la competición y siempre seguir mirando hacia arriba".

Bakambu, Copa África y mercado de invierno: "La Copa de África no es sólo Bakambu, es Abde y Amrabat. No estamos pensando en traer jugadores, hay un plantel que está respondiendo y una cosa es traer un refuerzo y otra un nombre nuevo, hay mucha diferencia y en ese aspecto estamos centrados en terminar diciembre y luego veremos cómo se analiza un mercado que se abre, pero no es prioridad para nosotros si no es un refuerzo de categoría".

Lanzamiento de objetos: "Bueno, lo veo como algo que sucede en muchos estadios y no debería suceder, es bueno que el protocolo lo corte, pero el árbitro nos confirmó que tenía que pararlo durante 10 minutos y después si no responder el partido. La rivalidad tiene que ser a muerte dentro de un campo de fútbol, no afuera y no hacer daño a un jugador, se puede tener mala o buena intención, con una botella y no sería conveniente para la calidad del espectáculo que tienen que ser los derbis".

Qué espera Pellegrini de la Copa: "Me parece una competencia muy atractiva, sigue o se va en la medida que pierde, es un título, da entrada en Europa y Supercopa. Máxima seriedad y concentración, son partidos que depende de la fortuna con los rivales para seguir avanzando. Concentrados en Torrent y veremos el siguiente rival que nos toca. Inculcar aquello que nos llevó a ganarla una vez y tomándola con esa seriedad. Europa y Copa son distintas, no se pueden comparar. En Europa League hay una fase de grupo y en Europa en las eliminatorias puedes hacer una mala ida y arreglarlo en vuelta, en Copa es a un partido. Cuál es más difícil o menos es complicado de hacerlo".

Sergi Altimira: "Sergi Altimira debe estar entre los 11 jugadores que más han jugado, uno trata de configurar el once más importante y se lo digo a los jugadores, que los once de inicio y los cinco cambios son igual de importantes para conseguir un resultado y así lo demostró Sergi entrando y haciendo un gran gol. No creo que tenga que estar preocupado. Cuando les toca jugar tienen que estar concentrados y demostrarlo como lo hizo Sergi y por qué están en el plantel del Betis. Hemos logrado un compromiso en todos los jugadores y ojalá lo mantengamos hasta final de temporada".

Césped: "Más que tranquilizarme creo que favorece a la competición. Jugar en césped sintético no es lo mismo, bota diferente y se corre distinto, es más complicado y en la medida que sea pasto natural me gusta más para el equipo".