Alineaciones del Torrent-Betis: el plan de Pellegrini y el horario del duelo copero

La segunda ronda de la Copa del Rey emparejó al Real Betis Balompié con el Torrent Club de Fútbol. Finalmente, el duelo no se disputará en el estadio San Gregorio de la localidad valenciana por las obras en el mismo, habiéndose trasladado al cercano Ciutat de València, a tan sólo diez kilómetros, recinto del Levante UD con capacidad para 26.000 espectadores. El encuentro será a partido único y en esta fase copera aún no entra el VAR, que llegará para los octavos de final.

Afronta con ilusión la copa el conjunto de Manuel Pellegrini tras ganar el derbi: "El equipo llega muy bien. Haber ganado el derbi y sumar tres más en Liga nos da ilusión por pelear los puestos avanzados, con la madurez de abandonar el derbi y centrarnos en un partido importante como es la Copa, que se puede lograr un título en pocos partidos, ir a Europa y jugar la Supercopa".

Once del Betis ante el Torrent: las rotaciones de Pellegrini

Como es habitual, Pellegrini saltará al estadio valenciano con muchas novedades en el once, producto de las rotaciones y de las numerosas bajas en la citación de jugadores del primer equipo. Entran en la lista José Antonio Morante e Iván Corralejo del Betis Deportivo como también regresa Pau López y vuelve Antony tras su sanción en el derbi. Abde y Cucho se unen a las ausencias de Bellerín, Amrabat, Isco y Lo Celso.

Bajo palos estará Adrián San Miguel. 'El Ingeniero' está contando con el meta sevillano en la competición del KO y de momento así seguirá siendo. Por delante, Ángel Ortiz se postula como titular en la derecha con Diego Llorente en la zaga junto a Ricardo Rodríguez y con Junior Firpo en la izquierda. El suizo puede actuar como central, no es una posición que desconozca, y tanto Bartra como Natan y Valentín necesitan descanso.

En la sala de máquinas estará Sergi Altimira con Nelson Deossa. El de Cardedeu viene de anotar en el derbi y el de Marmato de cuajar una buena primera parte en dicho partido. Amrabat sigue fuera y Roca y Fornals parece que empezarán en el banquillo.

En la zona de tres cuartos está la duda. Antony vuelve a la lista y Pablo García fue titular en Nervión. Será una de las decisiones que tome Manuel Pellegrini en el once del Betis ante el Torrent, con Rodrigo Riquelme confirmado en la izquierda y con Chimy Ávila y Cédric Bakambu en la mediapunta y la delantera.

Con el argentino y el congoleño de inicio también pueden los verdiblancos presionar con doble punta la salida de balón de los de Toni Seligrat. El técnico del Torrent de Segunda Federación, con sólo dos encuentros en el cargo, ganó al Castellón B 0-2 y empató a dos con el Andratx.

Horario del partido entre el Torrent y el Betis

El Torrent Club de Fútbol de Toni Seligrat y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini se medirán en la segunda ronda de Copa del Rey este miércoles 3 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Ciutat de València.

Los verdiblancos, tras vencer en el derbi sevillano por 0-2 llegan al torneo copero con la ilusión en avanzar a la tercera fase de la competición, que se disputará en los días 16, 17 y 18 de diciembre. Nunca se ha enfrentado al conjunto torrentino.

Dónde ver por televisión el Torrent CF-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Torrent Club de Fútbol de Toni Seligrat y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, será retransmitido en abierto por Teledeporte, RTVE Play y Esport 3 en Catalunya. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.