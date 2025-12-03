Rodrigo Riquelme se reivindica con un hat-trick y el Betis sella el pase a la siguiente ronda de Copa (1-4)

El Real Betis Balompié saltó al Ciutat de València en la segunda ronda de Copa del Rey para medirse al Torrent con un once plagado de novedades en el que estaban Antony y Valentín Gómez.

Con intensidad en los balones divididos salió al verde el conjunto de Toni Seligrat, colista del Grupo III de Segunda Federación, queriendo no ceder muchos metros al cuadro de Manuel Pellegrini. Ello se complicó, cogiendo muy rápido la batuta los verdiblancos y jugando prácticamente en campo contrario.

A los seis minutos ya lo había intentado desde la frontal Nelson Deossa en un disparo cruzado que se perdió muy cerca de la meta de Dolz. Acto después fue Antony quien tras recibir de un activo Ángel Ortiz hizo lo propio dándole menos efecto del necesario a su golpeo.

Riquelme, el mejor del Betis en ataque

Cinco más tarde de ese primer chut del de Marmato anotó el Betis por medio de Rodrigo Riquelme. El madrileño recibió de Deossa en el pico del área, se perfiló hacia la frontal y golpeó al segundo palo, botando delante de Dolz el cuero.

Los de Pellegrini comenzaron a asediar al conjunto taroncha cada vez de manera más consecutiva, pudiendo en el 13' marcar el segundo Bakambu tras una jugada larga que inició Altimira, corrió Antony y le cedió Chimy.

El Torrent no estaba siendo capaz de frenar a un Betis que encontró muchos pasillos interiores y con Antony queriendo llevar el peso del ataque por fuera y por dentro. La presión alta de los naranjas fue lo único que les permitió vivir momentáneamente lejos de su portería.

Pasada la media hora se pudo quedar con uno menos el conjunto verdiblanco en una acción sin peligro alguno en la que Chimy Ávila zancadilleó de mala forma a Llambrich cuando éste intentaba salir con el cuero en largo. El mismo rosarino, que se ganó la cartulina en un partido de guante blanco, sacó un disparo interesante en el 39' desde la frontal en el que intentó picársela a Dolz.

El argentino no lograría el tanto de la tranquilidad antes del descanso, pero sí nuevamente Rodrigo Riquelme. En un centro lateral al segundo palo cogió efecto el balón y terminó colándose tras sobrepasar al meta del Torrent. Ángel en una dejada de Deossa tuvo el tercero en un disparo desde la media luna antes de que el murciano Sánchez Martínez indicara el camino de los vestuarios.

Con Junior sobre el verde y sin Valentín Gómez regresó el Betis tras la reanudación, pasando Ricardo al eje de la zaga. El cuadro de Toni Seligrat, sin ser capaz de amenazar -salvo en una indecisión de Ricardo y Adrián- tampoco sufrió lo indecible y aguantó el resultado hasta la hora de partido.

Discurrió el duelo entre taronchas y béticos con interrupciones y poca continuidad en el juego por momentos, sin grandes ocasiones y con los locales -hoy desplazados al Ciutat de València- equilibrando las fuerzas ante los de Pellegrini, que con el paso de los minutos fue quitando titulares como Antony para dar entrada a Pablo García y darle también minutos a Aitor Ruibal y descanso a Bakambu.

Al choque en Valencia le faltaba otro tanto de Rodrigo Riquelme. Iba a llegar a pase del de Alcosa, que tuvo una entrada al terreno de juego en la que puso en aprietos al Betis en un contragolpe en contra en el que asumió riesgos. Pablo, ya en ataque instantes después, avanzó por la derecha y cedió atrás al madrileño para que este llegara de cara y empujara el balón a la red.

Tenía ya el equipo de Manuel Pellegrini el pase a dieciseisavos de final en el bolsillo y fue momento para que debutara Iván Corralejo. El joven canterano verdiblanco gozó de una oportunidad en un remate centrado de cabeza.

Con el encuentro casi agonizando llegó el gol del Torrent. Primero fue Deossa quien perdió un balón para que José Vargas 'Gasolina' la tuviera desde la frontal despejando Adrián, y luego, el mismo atacante botó una falta cometida por Aitor a la que entró con decisión Corbalán en el segundo palo para ganarle el salto en boca de gol a Llorente y Deossa.

En el 85' llegó el tanto de los de Seligrat y en el 90', con Sánchez Martínez listo para señalar el final, redondeó la goleada bética Ángel Ortiz. Un balón que luchó Corralejo en la frontal lo continuó Pablo para Riquelme y el madrileño para Junior, que levantó la cabeza y vio cómo estaba Ángel sólo atrás para poner con firmeza el pie y rasear al palo largo.

Noche de reivindicación para Rodrigo Riquelme en el Betis guiando a los de Manuel Pellegrini a la siguiente fase de Copa del Rey. El sábado, quinto partido de los verdiblancos tras el parón. Empataron contra el Girona, vencieron a Utrecht y Sevilla y también este miércoles al Torrent. Ahora es turno de recibir en La Cartuja al Fútbol Club Barcelona antes del regreso de la Europa League.