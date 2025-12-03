Las notas de los jugadores del Betis ante el Torrent

El Real Betis Balompié cumplió en el Ciutat de València y selló ante el Torrent el pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Lo hizo gracias a tres goles de Rodrigo Riquelme y uno de Ángel Ortiz ya en las postrimerías en una noche en la capital del Turia en la que los de Manuel Pellegrini no dieron opción a los de Toni Seligrat y encaminaron la eliminatoria a los diez minutos. El martes 9 de diciembre conocerá a su próximo rival.

Las notas de los jugadores del Betis

(7) Manuel Pellegrini: cumple en el expediente copero y avanza de ronda. Parece que recupera a Rodrigo Riquelme, jugador importante que lo será más cuando Abde se vaya con Marruecos a la Copa África. El madrileño hizo tres goles, le dio minutos a Corralejo y sólo tuvo dos notas negativas en el verde, Chimy y Bakambu. Necesita un 9 en invierno, un verdadero refuerzo, para competir con Cucho y elevar el nivel de la plantilla.

Titulares

(5) Adrián San Miguel: concentrado en el 82' en un error de Deossa en el que José Vargas 'Gasolina' la tuvo desde la frontal. El atacante del Torrent quiso colocarla y el meta sevillano estuvo atento para desviar a la esquina. Pudo evitar en cierta medida el gol del Torrent si llega a reaccionar antes, pero no fue sólo fallo suyo.

(8) Ángel Ortiz: tiene muchísimo futuro por delante, y presente. Cada minuto lo aprovecha al máximo y ante el Torrent no paró de generar superioridad por la banda. Probó el disparo desde fuera hasta que en un balón atrás de Junior hizo el cuarto en el 90'.

(6) Diego Llorente: no estuvo del todo certero en el gol del Torrent, pudiendo ganar el duelo aéreo a Corbalán. Hasta el 85', seguro y sin errores.

(5) Valentín Gómez: muy cómodo en la primera mitad en un contexto en el que apenas estuvo exigido por el rival.

(5) Ricardo Rodríguez: no comete errores, aprueba y siempre mira su carril para no sufrir a la espalda. Si se prodigara más en ataque...

(6) Sergi Altimira: controlando con absoluta tranquilidad el encuentro en sus 90 minutos. Él decidió dónde debía ir el balón del Betis.

(6) Nelson Deossa: empezó muy activo probando desde fuera, asociándose con sus compañeros y estando siempre inmerso en todas las jugadas de ataque, también activo en defensa bajando a recuperar gracias a la gran aceleración que tiene en los primeros metros. Acabó mucho peor el duelo, sin tensión y fallando balones fáciles como el que le dio a Gasolina y después sobrepasado en el salto por Corbalán en el gol del Torrent.

(5) Antony Santos: gris el de Osasco en el choque copero en el que buscó llegar a tono frente al Barça. Quiso el balón, lo intentó por fuera y por dentro, pero le faltó precisión en los envíos y en disparos. Entre él y el Torrent había una diferencia abismal de calidad.

(2) Chimy Ávila: amarilla sin sentido alguna por ir con la pierna levantada en una salida de balón escorada de Llambrich, jugándose la roja y dejar con 10 al Betis. Participó en el juego ofensivo, tuvo el gol en el 40' pero pudo dar más. No aporta casi nada.

Rodrigo Riquelme celebra su tercer gol en el Torrent-Betis de Copa del Rey en el Ciutat de València. / Manuel Bruque / EFE

(10) Rodrigo Riquelme: anotó el primer tanto del Betis en el minuto diez con un disparo que él mismo generó tras buscarse hueco en la frontal. También hizo el segundo al filo del descanso en un centro envenenado al segundo palo y fue el más activo de todo el ataque verdiblanco. El mejor y pidiendo más minutos a Pellegrini, cerrando su hat-trick a pase de Pablo García en la segunda mitad y sellando el pase a la siguiente ronda. En el cuarto de Ángel él es quien le filtra el balón a Junior.

(4) Cédric Bakambu: se marchó en el 66' habiendo fallado un gol y dejando malas sensaciones en un partido propicio para volver a encontrar el gol. Entre Cucho y él hay un mundo.

Suplentes

(7) Junior Firpo: volvió a buen nivel tras un tiempo largo de inactividad y no paró de enseñarse en la banda y pisar campo contrario. Le regaló el cuarto a Ángel.

(5) Aitor Ruibal: entró para jugar por dentro pero no estuvo atinado de cara a gol.

(7) Pablo García: no quiso meter en un problema a Adrián nada más salir en un contragolpe en contra y casi acaba en gol del Torrent. Entró algo frío, pero rápido se entonó para luchar cada balón y meterle mordiente al tramo final de las jugadas. En una de ellas levantó con calma la cabeza y asistió a Riquelme en el 0-3 con un balón raso con decisión. Los goles llegarán.

(5) Iván Corralejo: entró por Chimy Ávila en el 76'. Probó suerte en un remate centrado de cabeza. Dejó buenas sensaciones escondiendo el balón y participó en la jugada del cuarto.