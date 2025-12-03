Pellegrini destaca a Riquelme, que "marca la diferencia" en Copa, y avisa antes del Barça: "Nos toma en un buen momento"

El Real Betis Balompié selló con autoridad el pase a la tercera ronda de Copa del Rey, a los dieciseisavos de final tras vencer por 1-4 al Torrent en el Ciutat de València con tres goles de Rodrigo Riquelme, el mejor del conjunto de Manuel Pellegrini, y uno de Ángel Ortiz en el descuento.

El técnico verdiblanco habló en la sala de prensa al término del duelo copero sobre las impresiones del encuentro, la actuación individual del madrileño y se centró en el choque del próximo sábado ante el Fútbol Club Barcelona.

Manuel Pellegrini, contento por avanzar en Copa y por Riquelme

Pellegrini analiza el pase a dieciseisavos: "Lo importante es pasar de ronda. Desde el principio tomamos el partido con mucha seriedad e intentando no solo ganar para pasar de ronda, sino también para tener un buen funcionamiento colectivo".

Así vio al Torrent: "Por supuesto que están en categorías menores. El mal momento que están pasando futbolísticamente les tiene la mente más puesta en la competición que en la Copa del Rey. Intentaron desde el comienzo hacer su juego. Además, se encontraron un Betis muy serio enfrente, que era importante. Desearles solamente lo mejor en su competición".

Rodrigo Riquelme y su hat-trick: "Me alegro mucho por él porque venía con algunas intermitencias en su rendimiento. Es un jugador que nos puede dar mucho, que muestra voluntad y ganas. Le falta un punto de tranquilidad para terminar las jugadas, que fue lo que tuvo hoy y marcó la diferencia".

Su renovación en el Betis y futuro con Chile: "No hay mucho que aclarar. Cada persona puede tener la opinión que le dé la gana. Ojalá pueda acabar mi carrera dirigiendo a la selección chilena. Tengo ahora contrato por un año más", decía Pellegrini, ya que habrá cambio en la presidencia de la Federacción Chilena y una vez llegue "ya veremos cuál es el camino a seguir. Por ahora, mi camino está en el Betis. Son seis años, tengo el apoyo de la hinchada y estoy contento en el club. No debemos apurar los plazos. Tenemos que ir con tranquilidad, que será lo mejor para ambas partes".

Pellegrini mira al Barça

Centrado en el Barça: "Nos toma en un buen momento. Ya lo he hablado antes con los jugadores, que nos venía una racha de siete u ocho partidos que necesitábamos ganar. Solo empatamos dos. Nos enfrentamos a equipos que están abajo en la clasificación, que son siempre difícil. En términos generales creo que el equipo está rindiendo en las tres competiciones. Estamos en quinto lugar en LaLiga, dentro de los ocho primeros en la Europa League y seguimos adelante en la Copa del Rey. Sin duda, ha sido un último mes y medio de buenos resultados y buen funcionamiento".

Pellegrini quiere reducir la distancia en la tabla: "Serían tres puntos más muy importantes, en casa además. Los dos partidos que hemos perdido son en casa, contra el Atlético de Madrid y el Athletic. Tenemos una diferencia significativa con los equipos que están adelante en la tabla. Queremos recortar esa distancia y sería muy buen comienzo para reducirla ganar al Barcelona".