Alineación probable del Betis ante el Barça: Pellegrini tiene luz verde con Amrabat y espera a Antony

El Real Betis Balompié tendrá este sábado un partido de altos vuelos. Llega al estadio de La Cartuja el Fútbol Club Barcelona, intratable en Liga en los últimos cinco partidos y dejando una gran impresión en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid. Los de Manuel Pellegrini también se presentan en un muy buen momento tras vencer al Utrecht, ganar el derbi al Sevilla en Nervión y solventar sin complicaciones el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey.

Dos equipos frente a frente que luchan por diferentes objetivos, ya que mientras los verdiblancos aspiran a reducir distancias con los colchoneros y quedarse, si ganan, a cuatro puntos de Champions, los de Hansi Flick quieren meterle distancia al Real Madrid en la lucha por el campeonato.

El técnico verdiblanco fue muy claro tras el Torrent sobre lo que espera de los suyos ante el Barça: "Serían tres puntos más muy importantes, en casa además. Los dos partidos que hemos perdido son en casa, contra el Atlético de Madrid y el Athletic. Tenemos una diferencia significativa con los equipos que están adelante en la tabla. Queremos recortar esa distancia y sería muy buen comienzo para reducirla ganar al Barcelona".

En esa idea de recortar puntos ha comenzado a trabajar el Betis este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en una sesión en la que Sofyan Amrabat empieza a responder de manera positiva y a ganarse su hueco en el once. En tres de los últimos cuatro partidos del conjunto heliopolitano ha habido una noticia negativa en el apartado físico. Este pasado miércoles fue Antony el que abandonó el terreno de juego con un leve esguince que no le debe impedir estar ante el Barcelona, siendo en estos momentos la principal duda del once de Manuel Pellegrini.

Pellegrini tiene el ok de Amrabat y espera a Antony

Pau López volvió a la lista del Betis para el duelo de Copa del Rey en el que jugó Adrián, pero por el momento es pronto para verlo bajo palos. Ya habló Pellegrini de una vuelta sin prisas y Álvaro Valles, que se ha ganado el puesto, empezará en el once una jornada más contra los de Hansi Flick.

La habitual línea de cuatro defensas del técnico chileno estará acompañada del seguro de vida del conjunto verdiblanco, Sofyan Amrabat, que formará de inicio junto a Marc Roca en el doble pivote. Están disponibles Sergi Altimira y Nelson Deossa, ambos tras una buena actuación en el derbi y jugando los 90' el miércoles, pero si el de Huizen no tiene problemas, como así parece, es más que indiscutible para Manuel Pellegrini.

Antony Matheus dos Santos durante el Torrent-Betis de Copa del Rey en el Ciutat de València. / Manuel Bruque / EFE

¿Cómo está Antony?

Antony Matheus dos Santos es la gran duda de los verdiblancos ante el Barça. El de Osasco se retiró cojeando tras doblarse el tobillo izquierdo al apoyar tras un salto y serán sus sensaciones las que dicten si esa leve torcedura le permite o no ser de la partida. "Hay tiempo para recuperar", esbozaba el brasileño a su paso por la zona mixta del Ciutat de València.

En caso de que Antony no llegue el titular sería Pablo García como en el derbi, su sustituto natural, que acompañaría a Pablo Fornals, líder del equipo en la mediapunta ante las bajas de Giovani Lo Celso e Isco Alarcón -si estuvieran retrocedería su posición pero siempre sería titular-, y a Abde Ezzalzouli en la izquierda.

A esa línea de tres le falta el nueve del Betis, Cucho Hernández, que atraviesa un estado notable, pero que tiene muy poquita competencia. Frente al Utrecht volvió a anotar y a ganar confianza antes ahora de un partido, importante, para que acceder a la Champions vía Liga no sea una utopía.