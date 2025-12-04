Las palabras de Ángel Ortiz tras su primer gol con el Betis: "Muy feliz y con ganas de que vengan más"

Uno de los jugadores más destacados del Real Betis Balompié en la victoria en Copa del Rey ante el Torrent fue Ángel Ortiz. El canterano verdiblanco estuvo muy activo en el carril derecho con constante protagonismo en campo rival y metiendo centros con mucho veneno al área rival.

Cuando el partido iba a finalizar, el lateral derecho bético cerró el electrónico y la goleada de los de Manuel Pellegrini con un golpeo raso colocado y potente al segundo palo tras recibir de Junior Firpo.

Al término del encuentro, Manuel Pellegrini compareció en rueda de prensa y el carrilero diestro de Almendralejo atendió a los medios oficiales del Betis en Zona Mixta.

La reflexión de Ángel Ortiz tras pasar de ronda en la Copa

Lo primero que destacó Ángel Ortiz es que en la Copa del Rey no hay partido fácil y no hay espacio para la relajación: "Cada equipo, aunque sea de categorías más bajas, lo pone complicado, Si no compites, te ponen las cosas difíciles. Esperamos avanzar en esta competición que tanto nos gusta".

Muy feliz por el gol al Torrent: "Es mi primer gol con el primer equipo, así que muy feliz. Con ganas de que vengan más y tratando de aprovechar las oportunidades".

Un Betis en racha que acumula ocho partidos sin perder

Palma del Río, Mallorca, Lyon, Valencia, Girona, Utrecht, Sevilla y Torrent han sido los últimos ocho rivales del Real Betis Balompié, un tramo de competición en el que los de Manuel Pellegrini han ganado seis y han empatado dos, sin perder ninguno.

Ahora llega el Fútbol Club Barcelona a La Cartuja: "El equipo está en un buen momento de forma. Venimos de ocho partidos seguidos sin perder. Viene el Barcelona, que es un gran rival, pero esperamos llevarnos la victoria y dar una alegría a la afición".