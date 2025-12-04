Horario y dónde ver el Real Betis Balompié-FC Barcelona: reducir distancias con la Champions

El Real Betis Balompié se enfrentará este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, al Fútbol Club Barcelona en La Cartuja. Lo hará tras vencer al Torrent en la segunda ronda de la Copa del Rey por 1-4 en el Ciutat de València en una noche en la que Rodrigo Riquelme se reivindicó con la camiseta verdiblanca con un hat-trick. Ahora, los de Manuel Pellegrini reciben al líder, a los de Hansi Flick en la lucha por recortar puntos con los puestos de Champions League.

En ese contexto se ejercitarán los heliopolitanos este jueves en sesión de recuperación y el viernes en la única preparatoria de cara al choque con los azulgranas, que llegan a Sevilla tras vencer al Atlético de Madrid en el Camp Nou en jornada adelantada y sumando los últimos 15 puntos posibles en Liga. La racha del Betis asciende ya a ocho partidos sin perder y con la moral por las nubes tras pasar en Copa y ganar el derbi en Nervión con mucha autoridad.

El conjunto de Manuel Pellegrini llegará al choque con tres bajas y una duda. Héctor Bellerín, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón no llegan frente a los de Flick, y Sofyan Amrabat es la principal incógnita de los verdiblancos. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona estos días. No ha entrenado este martes, vamos a ver si el jueves puede hacer carrera y dependerá de su evolución, es una lesión distinta a la de Isco, que al Barcelona no llega. Tanto Gio como Bellerín tienen lesiones musculares, algo más importante Bellerín. Para la siguiente semana al menos Gio debe estar en condiciones", explicaba el técnico santiaguino en la previa ante el Torrent.

Tras el Barcelona tendrá el Betis la tercera salida en la Europa League, viajando hasta Croacia para medirse al Dinamo Zagreb, duelo al que le seguirá la visita a Vallecas ante el Rayo, un nuevo envite en la Copa del Rey contra un rival que conocerá el próximo martes, y terminará 2025 en La Cartuja frente al Getafe. Un calendario muy comprimido antes de que se abra el mercado invernal, en el que Pellegrini querrá, como es habitual, refuerzos y nunca nombres que rellenen las ausencias de la Copa África y las deficiencias de la plantilla.

Horario del partido entre el Betis y el Barça

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick en la jornada 15 de LaLiga EA Sports este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:30 horas en La Cartuja.

Los verdiblancos, invictos a domicilio, quieren mantener ese mismo nivel en casa, donde han concedido las dos únicas derrotas de la temporada ante Athletic Club y Atlético de Madrid. Los verdiblancos son conscientes de la importancia de hacer de La Cartuja un fortín si quieren aspirar a puestos de Champions League. Ante los azulgranas, la entidad verdiblanca no ha logrado ganar desde la vuelta de cuartos de Copa del Rey en 2011, estando en Segunda División, y en Liga desde el 3-2 en 2008 remontando con dos goles de Edú y uno de Juanito

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-FC Barcelona

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del choque contra el Barça, el Betis viajará a Zagreb y a Vallecas, esperará rival en Copa y finalizará el año con el Getafe en casa.