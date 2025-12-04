El hat-trick que cambia el panorama en el Betis: Rodrigo Riquelme ya mira por el retrovisor a Chimy y Bakambu

El Real Betis Balompié venció la pasada noche al Torrent con una actuación muy destacada de Rodrigo Riquelme. El madrileño anotó un hat-trick y contribuyó en la jornada del cuarto para darle el pase a los de Manuel Pellegrini a los dieciseisavos de final y situarse, junto a Raúl García de Haro, como máximo goleador hasta la fecha de la Copa del Rey.

Con cinco dianas, el mediapunta acostumbrado a jugar en el costado zurdo del ataque verdiblanco, se coloca en la cima de la tabla de los anotadores del torneo y recupera sensaciones en un mes cargado de partidos en el que 'El Ingeniero' tendrá que echar mano del fichaje veraniego proveniente del Atlético de Madrid cuando Abde Ezzalzouli se incorpore a la Copa África al igual que Sofyan Amrabat y Cédric Bakambu. Ello será a partir del 15 de diciembre.

Para ello trabaja Riquelme, que está adelantando en la faceta goleadora a los dos delanteros suplentes de Cucho Hernández, Cédric Bakambu y Chimy Ávila, y se sitúa a tan sólo un tanto en el global de Antony, Abde y Cucho con seis anotaciones.

Rodrigo Riquelme celebra su tercer gol en el Torrent-Betis de Copa del Rey / Manuel Bruque / EFE

Los números de Riquelme comparados con los de Bakambu y Chimy

Aunque es cierto que Rodrigo Riquelme ha convertido solamente en dos partidos y lo ha hecho ante rivales de inferior categoría como el Atlético Palma del Río y el Torrent Club de Fútbol, el atacante de la capital española ya suma cinco goles.

Importante para Pellegrini, habló de él tras el duelo copero y explicó qué tuvo ante los valencianos que le estaba faltando en el resto de encuentros: "Me alegro mucho por él porque venía con algunas intermitencias en su rendimiento. Es un jugador que nos puede dar mucho, que muestra voluntad y ganas. Le falta un punto de tranquilidad para terminar las jugadas, que fue lo que tuvo hoy y marcó la diferencia".

De la sequía goleadora de Chimy y Bakambu a la reivindicación de Rodrigo Riquelme en Copa

Lejos quedan ya tanto Cédric Bakambu como Chimy Ávila. El congoleño anotó su primer gol de la temporada ante el Athletic para recortar distancias y abrió la lata frente al Nottingham, asistiendo a Abde en el 1-0 al Lyon. Marcó también con RD Congo en la victoria ante Togo el 10 de octubre y ya lleva dos meses sin celebrar un gol.

La situación del argentino es todavía más preocupante. Ha participado en once choques, no ha anotado y sólo dio dos asistencias el día del Palma del Río, una de ellas muy buena a Sergi Altimira. Contra el Torrent rozó la expulsión y sus sensaciones invitan a pensar que nuevamente en invierno se moverá el mercado por él y el Betis intentará darle salida para traer a un refuerzo como pidió Pellegrini, no un simple nombre.

"No estamos pensando en traer jugadores, hay un plantel que está respondiendo y una cosa es traer un refuerzo y otra un nombre nuevo, hay mucha diferencia y en ese aspecto estamos centrados en terminar diciembre y luego veremos cómo se analiza un mercado que se abre, pero no es prioridad para nosotros si no es un refuerzo de categoría".

El 𝐡𝐚𝐭-𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 de Riquelme 🤤⚽ pic.twitter.com/VC7iPGtRTU — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 4, 2025

Las palabras de Riquelme tras su hat-trick con el Betis en Copa

Análisis del partido ante el Torrent: "Veníamos con la idea, como nos dijo el míster, de que todos los partidos son importantes, ya que hay muchos detalles en los que estar al cien por cien, porque el equipo que no es favorito puede dar la sorpresa, como ha pasado tanto tiempo en esta competición, que creo que es lo bonito. Hemos estado en un gran nivel y hemos hecho lo que nos pidió el míster".

Competencia con Abde: "Todos trabajamos, tanto los que están teniendo más minutos como los que menos, para que cuando nos den la oportunidad estar ahí y dar el nivel que el club precisa y la afición demanda. Personalmente, contento por la actuación de hoy y que haya servido para ayudar al equipo".

Buscó el gol en ese centro chut: "Era a propósito. Es curioso porque es una faceta en la que tengo que mejorar. En Liga se me resiste pero trabajo día a día. Estoy muy a gusto, encantado de estar aquí y convencido de que poco a poco van a ir saliendo las cosas".