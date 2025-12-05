Manuel Pellegrini descarta a Amrabat ante el Barça y a Isco incluso para Zagreb

El Real Betis Balompié entrenó este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol sin tres jugadores habituales y con dos buenas noticias.

Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat e Isco Alarcón no estuvieron presentes y sí se ejercitaron Giovani Lo Celso y Antony.

Cómo afronta el Betis el partido contra el Barça: "Bueno, primero un encuentro muy difícil como son todos en LaLiga y más con la categoría del Barça en buen momento, nosotros jugamos en casa y estamos en buen momento también".

Altas y bajas

Descartó a Amrabat:"No le ha alcanzado para este partido por el golpe con Isco". Tampoco está Bellerín, "que va aumentando su carga". "Pau está de vuelta e Isco sigue su proceso".

Antony, ok: "Antony en el momento que está citado está en condiciones de ser titular, tuvo una pequeña distensión en el tobillo".

Qué tiene Amrabat: "Tuvo el golpe con Isco y a diferencia de Isco, con puntos y que sabíamos cuánto iba a tardar en recuperarse, lo de Amrabat el golpe no le permite estar al 100% y para estos partidos hay que estar así. Isco no va a ir a Zagreb directamente".

Qué espera Pellegrini del Betis-Barça

Cómo se compite contra el Barça: "Es independiente del momento en el que llegue el equipo. Hay que hacer un partido muy completo. El Barça no cambia con el marcador en cuanto a su mecánica de juego, tiene gran calidad técnica y hay que hacer buenas transiciones en ataque para hacerle daño. Los tres puntos nos permitirían seguir en posiciones europeas y acercarnos arriba".

"Para ganar a un equipo tan completo como el Barça hay que hacerlo todo bien: buenas transiciones ofensivas, seguridad defensiva y recuperar mucho el balón".

Pellegrini, pasa del Sevilla y de Almeyda: "No tengo opinión sobre las declaraciones sobre Matías, tiene su visión y todo el derecho de expresarlas. Se vio lo que pasó en el campo".

Más de 15 años sin ganar en casa al Barça: "No, la verdad que no es un aliciente saber cuándo fue la última vez, jugar bien, achicar distancia, mantener funcionamiento. Esa estadística de mi parte no hay que considerarla en ese aspecto antes de empezar los partidos".

Frenar al Barça, ¿plan especial?: "Sí, siempre tomamos en consideración las características de los rivales, agregando lo que tenemos enfrente y si queremos ganar debemos hacer un partido sin errores defensivos y hacerle daño en la parte ofensiva"

Hansi Flick y Yamal: "Sin lugar a dudas Lamine es uno de los mejores del mundo, el Barcelona tiene a otros jugadores de mucha calidad y un técnico que tiene la valentía de imponer un sistema muy importante para el fútbol, muy atractivo, lo más importante es ganar y este es un equipo que está permanentemente dando espectáculo".

Yamal y Messi: "Veo que toda comparación para mí es negativa, es muy difícil comparar épocas y a un jugador que está empezando, compararlo con Messi, que tiene 20 años de carrera él y Cristiano es que nunca se han conformado, han ganado títulos, dinero y nunca se conformaron. A Lamine se le puede comparar con los que empiezan, tiene que seguir progresando en todos los sentidos"

Fichajes en invierno: "Tenemos en este momento la posición en 3 competiciones en buen lugar, partido a partido, estamos entre los ocho primeros en Europa League, quintos en Liga y el plantel ha respondido. Cuando se abra la ventana de enero veremos si hay necesidad y recursos. Una cosa es el nombre y otra refuerzos para el plantel".