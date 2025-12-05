Pellegrini recibe dos buenas noticias en el entrenamiento del Betis previo al Barcelona

El Real Betis Balompié entrenó este viernes por última vez antes de recibir al Fútbol Club Barcelona. Lo hizo en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol algo antes del mediodía, en la que Manuel Pellegrini contó con dos muy buenas noticias y una mala de cara a conformar la convocatoria para medirse a los de Hansi Flick.

Fue la primera y prácticamente única sesión del conjunto verdiblanco tras vencer al Torrent el miércoles en la Copa del Rey con un hat-trick de Rodrigo Riquelme. El jueves hubo activación para los no titulares y recuperación para los que jugaron en el Ciutat de València, por lo que este viernes es el entrenamiento principal en el que 'El Ingeniero' ajustará a su equipo con vistas a lograr un triunfo como local ante los azulgranas, algo que se resiste en Liga desde hace 17 años. En concreto, aquel 29 de marzo de 2008 en el que venció por 3-2 el Betis al Barça estaba todavía el palomar del viejo Gol Sur.

Lo Celso y Antony entrenan con el grupo

La enfermería del conjunto bético va perdiendo cada vez a más integrante y Pellegrini recibiendo, por tanto, buenas noticias en los entrenamientos. Si el jueves ya se probaron de forma satisfactoria tanto Sofyan Amrabat como Lo Celso, ambos con muchas opciones de ir citados e incluso el de Huizen de ser titular, este viernes ha estado Antony tras abandonar con un leve esguince en su tobillo izquierdo el Ciutat de València, producto de un mal apoyo tras un salto.

El internacional marroquí, con buenas sensaciones el jueves, se cae finalmente de la previa del duelo liguero, siendo casi seguro baja confirmada ante el Barcelona.

El de Osasco, que viene de perderse el derbi por sanción, tendría que sentir mucho dolor para no estar sobre el verde del estadio de La Cartuja, el mismo que cuida el Betis, y que estará listo para el duelo de este sábado a las 18:30.

La vuelta de varios de los imprescindibles como Lo Celso y Antony deja -además de Amrabat sobre el que aclará en unos minutos Pellegrini su estado- únicamente como lesionados a Héctor Bellerín e Isco Alarcón, sobre los que habló el chileno antes del Torrent: "Tanto Gio como Bellerín tienen lesiones musculares, algo más importante Bellerín, están en fase de recuperación, no sé si para este fin de semana debe llegar, pero para la siguiente semana al menos Gio debe estar en condiciones. Isco al Barcelona no llega", afirmaba Pellegrini, que ya tiene al rosarino en condiciones de ir citado.