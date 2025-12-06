Un Betis sin fútbol ni rigor defensivo sucumbe ante el Barça (3-5)

Al Real Betis Balompié se le llenó el pecho. Ese mismo que sacó ante el Sevilla y que contra el Torrent le permitió firmar una noche redonda con Riquelme de protagonista, y que frente al Fútbol Club Barcelona desapareció. En los prolegómenos hubo recuerdo para béticos ilustres, entre ellos, para Fernando Gordillo Vázquez, hermano del ilustre "Vendaval del Polígono".

Hubo poca historia en el verde de La Cartuja que tanto ha cuidado el conjunto verdiblanco. Por algo, 17 años parecen mucho y a la misma vez no lo son. Al gol de Antony en el minuto 6 con un descuido importante de Koundé le sucedieron goles del conjunto de Hansi Flick.

Un Barça en modo apisonadora silenció, por momentos, el terreno de juego que comparten Sevilla y Santiponce, y, por si había una mínima reacción bética apareció el deshonroso de Hernández Maeso, que demostró ser un servil siervo del comité arbitral. Un absoluto sinvergüenza que dejó claro su protagonismo. Estaba él para pasarse por el forro todo el reglamento. Todavía querrán en Las Rozas que se llame por el nombre a semejantes individuos que tienen la indecencia de arbitrar en España.

En el campo hubo un Betis irreconocible, menos aún sin guardar la renta tras el 1-0, y un Barça que encontró huecos, sobre todo en la espalda de Valentín Gómez, al que nada ayudaron en tareas defensivas.

Ferrán hizo el primero, hizo el segundo y Roony Bardghji el tercero, evitando cualquier atisbo de reacción de los de Manuel Pellegrini, que acabaron sucumbiendo ante el líder de la competición.

Pedri, vestido de gala y con la superioridad ante un mediocampo verdiblanco perdido y descompuesto -cómo se nota que no estaba Amrabat- encontró en La Cartuja el jardín perfecto para demostrar la categoría que tiene como futbolista. El cuarto, también se lo regaló el tinerfeño a Ferrán, que cerró la historia en el verde con la contribución de Bartra.

A la vuelta de vestuarios movió ficha Manuel Pellegrini, quitando a un errático Sergi Altimira por Nelson Deossa para buscar espacios ante un Barça al que el resultado no le modificaba su idea. De hecho, encontraría el 1-5 en una muestra de gratitud de Hernández Maeso, que decidió ser protagonista en un choque sin historia.

Ferrán encaró a Bartra, este lo detuvo y el esférico le golpeó en el costado, cayendo el rebote en su mano en una acción involuntaria. El belga no estaba sólo, recibió ayuda en el VAR de Iglesias Villanueva. El gallego entendió, o reclamó la atención de su fiel compañero, para llamarlo a ver la acción.

Lamine Yamal transformó desde los once metros y el Betis se llenó de amarillas con el paso de los minutos en lo que consideraron los jugadores un atropello.

Sería Pablo García, tras sustituir a Antony -gol y poco más- el que descontara para los verdiblancos en las postrimerías del partido. En la élite se le sigue resistiendo el tanto al de Alcosa tras anularle el que hubiera sido el 2-5.

Las gradas de La Cartuja también respondieron al atropello arbitral con todo resuelto, demostrando su confianza en el equipo, que llegaba después de ocho partidos imbatidos buscando ese día especial en el que ganar y acercarse a la Champions. Lo esquivo del resultado no le impidió a los béticos declarar a los cuatro vientos su amor incondicional al equipo, pensando ya más en Zagreb y en Vallecas que en la contienda presente, a toda vista perdida.

En los últimos minutos, sería Diego Llorente el que anotaría para reducir la insalvable distancia en el marcador a la salida de un córner. Para el Barça, pudo Rashford hacer el sexto en el enésimo despiste defensivo de un Betis roto al que el equipo de Flick pasó pro encima.

Para más inri acabaría lesionado Junior Firpo, dejando su sitio a Ricardo Rodríguez.

Con el encuentro agonizando no dudó Hernández Maeso en decretar los once metros a favor el Betis tras zancadillear Koundé a Abde. Desde el punto de penalti marcó Cucho Hernández.

El Real Betis Balompié sigue sin cogerle el pulso a La Cartuja en los días grandes. Ya han pasado Athletic Club y Atlético, y este sábado el Barcelona. Son tres las derrotas como local en un estadio en el que debe demostrar su localía, sobre todo si aspira a luchar los cuatro puestos altos de la tabla. En Zagreb buscarán los de Pellegrini acercarse a la clasificación en Europa League. Luchar por la Champions League, vía Liga, es cuanto menos utópico a inicios en este Día de la Constitución española.