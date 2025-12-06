El Betis de Pellegrini quiere seguir cumpliendo sueños y derribando muros ante el Barça

"No es un aliciente saber cuándo fue la última que se le ganó a Barcelona. El aliciente es jugar bien, mantenernos en posiciones europeas en la Liga, achicar distancia a los equipos que están más arriba y mantener la confianza", manifestó Manuel Pellegrini este sábado. Hace 17 años que el Real Betis Balompié no vence en Liga como local al Fútbol Club Barcelona.

Atraviesa un buen momento el conjunto verdiblanco, sumando ya ocho encuentros consecutivos sin perder y encontrando la regularidad tanto en el campeonato nacional, asentado en el quinto puesto, como creciendo con el paso de la Europa League, todo ello sin sufrir en la Copa del Rey y avanzando de ronda con autoridad y recuperando a jugadores importantes como Rodrigo Riquelme.

Es cierto que Betis y Barcelona ni luchan ni lucharán a final de Liga por los mismos objetivos, pero en La Cartuja se medirán este sábado dos de los equipos que mejor fútbol practican en el panorama español. Tanto Manuel Pellegrini como Hansi Flick piropearon al contrario, tanto al equipo como a las figuras de los técnicos.

Ez Abde celebra con su compañero Antony tras anotar el 1-0 durante el cuarto partido de la primera fase de la Liga Europa disputado este jueves entre el Real Betis y el Olympique en La Cartuja de Sevilla. / Julio Muñoz / EFE

Abde y Antony, una de las claves de Pellegrini

En ese gusto por el buen fútbol que tiene el técnico alemán del conjunto azulgrana reside también la mayor debilidad que tendrá que explotar el técnico verdiblanco: los espacios a la espalda. Y es que el Barça es un equipo que adelanta mucho las líneas e intenta presionar en espacios reducidos para robar alto y pillar con la guardia baja al contrario, pero cuando éste logra salir queda muy vulnerable. Por ello, Abde y Antony, que llega tras su distensión leve de tobillo, se antojan cruciales para que el Betis se acerque a la victoria.

Pellegrini huye, tanto de las estadísticas como de un aspecto táctico en concreto y reconoce que ha de hacer el equipo un partido muy completo para sumar: "Tienen un estilo definido muy ofensivo, que independiente de cómo esté el marcador no cambian su mecánica de juego; así que hay que estar muy atentos y no cometer errores defensivos. Para ganar a un equipo tan completo como el Barça hay que hacerlo todo bien: buenas transiciones ofensivas, seguridad defensiva y recuperar mucho el balón".

Además de las claves tácticas también estarán las individuales, y ahí 'El Ingeniero' ha recuperado a dos jugadores diferenciales para la batalla como el citado Antony y Giovani Lo Celso. Sería raro ver de inicio al rosarino, pero seguramente tenga minutos en la segunda parte.

El que no llega ante el Barça es Sofyan Amrabat, todavía molesto del golpe con Isco y cuyas sensaciones dictaminarán si es capaz de llegar a Zagreb el próximo jueves, duelo para el que ya ha descartado Pellegrini al de Arroyo de la Miel.

Sin el de Huizen, que si no viaja a Croacia puede que no juegue con el Betis hasta 2026 por la llegada de la Copa África, el chileno tirará de Sergi Altimira. El de Cardedeu es uno de los once más utilizados y está alzando de nuevo su nivel en cuanto ha tenido oportunidad de demostrarlo. Nelson Deossa, que está despegando, lleva muchos minutos encima en poco tiempo. Entre Altimira y el de Marmato estará el acompañante de Marc Roca.

Manuel Pellegrini, probablemente con la mejor plantilla verdiblanca que ha tenido a su disposición en los seis años, o al menos, la más compensada, buscará un triunfo de campanillas ante un Barça que recuperó muy buenas sensaciones ante el Atlético de Madrid y que le tiene tomado el pulso al Betis en el Villamarín, donde desde 2008 no pierde en Liga y en Copa desde 2011. Veremos si La Cartuja tiene ese aura necesaria para que entrar en Champions vía Liga siga siendo una realidad.